Yenişehir Belediye Meclisi yapıldı

Mersin’in merkez ilçe Yenişehir Belediye Meclisi 2021 yılı Şubat Ayı Olağan Toplantısının birinci birleşimi, Belediye Başkanı Abdullah Özyiğit başkanlığında Atatürk Kültür Merkezinde gerçekleştirildi.

Korona virüs tedbirleriyle yapılan toplantı bir önceki birleşim tutanaklarının özetinin okunmasıyla başladı. 14 maddenin görüşüldüğü mecliste 7 madde oy birliğiyle kabul edilirken, 7 madde oy birliğiyle komisyonlara havale edildi. Yenişehir Belediye Başkanı Abdullah Özyiğit, alınan kararların Yenişehir’e hayırlı olması temennisinde bulundu.

Yenişehir Belediyesinin 2021 yılı Şubat Ayı Olağan Meclis Toplantısının ikinci birleşimi ise 5 Şubat Cuma günü saat 14.00’te Yenişehir Belediyesi Atatürk Kültür Merkezi’nde gerçekleştirilecek.



