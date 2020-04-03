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Yenişehir Belediyesi 111 esnafın ödemelerini tamamladı

BURSA HABERLERİ  | 03.04.2020 09:36 | Son Güncelleme

Yenişehir Belediyesi’ni hizmet aldığı 111 esnafın ödemelerini gerçekleştirdi.Korona virüsü salgını nedeniyle sıkıntılı günler geçiren esnafın yanında olan Yenişehir Belediyesi, çeşitli zamanlarda hizmet aldığı 111 esnafın ödemelerini yaptı.

Yenişehir Belediyesi 111 esnafın ödemelerini tamamladı

Yenişehir Belediyesi’ni hizmet aldığı 111 esnafın ödemelerini gerçekleştirdi.
Korona virüsü salgını nedeniyle sıkıntılı günler geçiren esnafın yanında olan Yenişehir Belediyesi, çeşitli zamanlarda hizmet aldığı 111 esnafın ödemelerini yaptı. Yenişehir Belediye Başkanı Davut Aydın, “Yerel yönetimler olarak ilk günden bu yana tercihimizi yerel esnafımızdan yana kullandık. Yatırımlarımızda kullanılmak üzere alışveriş yaptığımız 53 esnafımıza 27 Mart, 58 esnafımıza da 2 Nisan tarihinde olmak üzere toplam 111 esnafımızın ödemelerini tamamladık. Biz birlikte her zorluğun üstesinden geliriz. Esnafımız başta olmak üzere tüm hemşerilerimize elimizden gelen her türlü desteği göstermeye devam edeceğiz” dedi.

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