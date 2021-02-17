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Yenişehir Belediyesi çöp konteynırı üretiminde sonra kedi evi yapmaya başladı

17.02.2021 18:41 | Son Güncelleme:
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Diyarbakır’da atıl durumda olan ikmal depolarını çöp konteynırı üretim merkezine dönüştüren Yenişehir İlçe Belediyesi bu kez atıl durumda olan araç lastikleri ile park ve bahçelerde kullanılan atık zemin kaplamalarından kedi evleri üretmeye başladı.Sokak hayvanları için farkındalık oluşturmak ve kedi ve köpekleri korumak adına sosyal sorumluluk projeleri hayata geçiren Diyarbakır Yenişehir Belediyesi, ilçede sokak hayvanlarına mama dağıtmanın yanı sıra bu kez üretici bir fikir ile Belediye İkmal Depolarında bulunan atıl malzemelerle kedi evi üretiyor.

Diyarbakır’da atıl durumda olan ikmal depolarını çöp konteynırı üretim merkezine dönüştüren Yenişehir İlçe Belediyesi bu kez atıl durumda olan araç lastikleri ile park ve bahçelerde kullanılan atık zemin kaplamalarından kedi evleri üretmeye başladı.
Sokak hayvanları için farkındalık oluşturmak ve kedi ve köpekleri korumak adına sosyal sorumluluk projeleri hayata geçiren Diyarbakır Yenişehir Belediyesi, ilçede sokak hayvanlarına mama dağıtmanın yanı sıra bu kez üretici bir fikir ile Belediye İkmal Depolarında bulunan atıl malzemelerle kedi evi üretiyor. Yenişehir Kaymakamı ve Belediye Başkanı Murat Beşikci, Yenişehir ilçesinde sokak hayvanlarına daha iyi yaşam koşulları sağlamak adına çalışmalar yürüttüklerini belirterek, "Belediye İkmal müdürlüğümüzde artık bir üretim merkezine dönüştürmüş bulunmaktayız. Müdürlüğümüzde toplanan atıl araç lastikleri ile park ve bahçelerin yapımında kullanılan atıl malzemelerden kedi evlerini üretmeye başladık. Bu kedi evlerini ilçemizde bir çok yere yerleştireceğiz. Bu konuda vatandaşlarımızın da bırakacağımız bu kedi evlerine sahip çıkmaları istiyoruz’’ dedi.

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