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Yenişehir Belediyesi kendi ihtiyacını üretmeye başladı

27.01.2021 11:25 | Son Güncelleme:
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Diyarbakır’ın Yenişehir İlçe Kaymakamı ve Belediye Başkan Vekili Murat Beşikci, Yenişehir Belediyesi Makine İkmal Müdürlüğünü kentteki tüm cadde ve sokaklarda evsel atıkların toplanması amacıyla kullanılan çöp konteyneri ve çöp kovası üretim merkezine dönüştürdü.Yenişehir ilçesinde tasarrufa önem veren, kaynakları etkin ve verimli bir şekilde kullanarak hizmete dönüştüren Yenişehir Kaymakamı ve Belediye Başkanı Murat Beşikci, kendi bünyesinde imal ettiği çöp konteyneri üretimine bir yenisini daha ekledi.

Diyarbakır’ın Yenişehir İlçe Kaymakamı ve Belediye Başkan Vekili Murat Beşikci, Yenişehir Belediyesi Makine İkmal Müdürlüğünü kentteki tüm cadde ve sokaklarda evsel atıkların toplanması amacıyla kullanılan çöp konteyneri ve çöp kovası üretim merkezine dönüştürdü.
Yenişehir ilçesinde tasarrufa önem veren, kaynakları etkin ve verimli bir şekilde kullanarak hizmete dönüştüren Yenişehir Kaymakamı ve Belediye Başkanı Murat Beşikci, kendi bünyesinde imal ettiği çöp konteyneri üretimine bir yenisini daha ekledi. Yenişehir Belediyesi Makine İkmal Müdürlüğü personelinin kendi iş gücü ve imkanlarıyla imalata başladıklarını belirten Yenişehir Kaymakamı ve Belediye Başkan Vekili Murat Beşikci, ilk etapta belediyenin ihtiyacı olan çöp konteynerlerini kendi atölyelerinde imalata başladıklarını söyledi. Kaymakam Beşikci, "Günde 10 adet 400 ile 800 litre kapasite aralığında çöp konteyneri ürettik. Dışarıdan almış olduğumuz kalın ve kaliteli saçlardan piyasa fiyatlarına göre daha uygun imalatlarımız gerçekleştirdik. Üretim bandımıza bu kez yine belediyelerimizin ihtiyacı olan 65 ile 80 litre kapasite aralığında günlük 30 adet 3 tip çöp kovasını da ekledik. Atölyemizdeki kaliteli ve ucuz üretimler sayesinde yüzde 60’lara varan tasarruf sağlandı. Üretim tesisine dönüştürdüğümüz atölyemizde ürettiğimiz konteyner ve çöp kovaları ile belediyemizin ihtiyacını karşılamaktayız. Hedefimiz olan satın almak yerine üretim yaparak önemli ölçüde tasarruf sağlamayı gerçekleştirdik. Ürettiğimiz çöp konteyneri ve kovalarını şuanda talep eden bölge belediyelerimiz ve kuruluşlarımıza da satışını yapmaktayız. Üretimin ilk aşamasından montajına kadar geçen tüm süreç görevli personellerimiz tarafından titizlikle yürütülüyor. Bir fabrika tesisi gibi çalışan atölyemizde makine, teçhizat ve personel desteği ile kapasitemizi artıracağız” dedi.

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