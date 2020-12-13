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Yenişehir Belediyesi kısıtlamada da hizmetlerini sürdürdü

DİYARBAKIR HABERLERİ  | 13.12.2020 10:35 | Son Güncelleme

Diyarbakır’ın Yenişehir İlçe Kaymakamı ve Belediye Başkan Vekili Murat Beşikci’nin talimatları doğrultusunda ilçede sokağa çıkma kısıtlaması ile boşalan cadde ve sokaklarda ağaç budama, parklarda ise bakım çalışmaları başlatıldı.Yenişehir Belediyesi Park ve Bahçeler Müdürlüğü ekipleri tarafından ağaçların yere sarkan dallarının temizlenmesi, ağaçların formlarının geliştirilmesi ve güzel bir görünüm sağlanması için başlatılan ağaç budama çalışmaları hafta sonu boşalan cadde, sokak ve parklarda tüm ekiplerin katılımı ile gerçekleştirildi.

Diyarbakır’ın Yenişehir İlçe Kaymakamı ve Belediye Başkan Vekili Murat Beşikci’nin talimatları doğrultusunda ilçede sokağa çıkma kısıtlaması ile boşalan cadde ve sokaklarda ağaç budama, parklarda ise bakım çalışmaları başlatıldı.
Yenişehir Belediyesi Park ve Bahçeler Müdürlüğü ekipleri tarafından ağaçların yere sarkan dallarının temizlenmesi, ağaçların formlarının geliştirilmesi ve güzel bir görünüm sağlanması için başlatılan ağaç budama çalışmaları hafta sonu boşalan cadde, sokak ve parklarda tüm ekiplerin katılımı ile gerçekleştirildi. Yenişehir Kaymakamı Murat Beşikci ağaçların gelişimini kuvvetlendirmek ve sağlıklı kalmalarını sağlamak amacıyla yapılan ağaç budama çalışmalarının titizlikle sürdürüldüğünü kaydetti. Kaymakam Beşikci, "Korona virüs tedbirleri kapsamında uygulanan hafta sonu sokağa çıkma kısıtlaması ile boşalan ilçemizde ekiplerimiz, yol kenarlarında, park ve bahçelerde kuruyan ve tehlike arz eden ağaçların budanarak bakımlarını yapıyor. Cami, hastane ve okul gibi kamu kurum ve kuruluşlarından gelen ağaç budama taleplerini de ekiplerimiz değerlendirerek gerekli destekte bulunuyorlar. Bu çalışmaların yanı sıra parklarımızda bulunan oyun parkları, spor aletleri ve oturma alanlarının da bakım ve onarımı da yapılmaktadır" dedi.

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