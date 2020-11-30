Yenişehir Belediyesi Kültür Kompleksi için imzalar atıldı

Mersin’in merkez Yenişehir ilçesi Menteş Mahallesinde kısa süre içerisinde yapılacak olan Yenişehir Belediyesi Kültür Kompleksi için Belediye Başkanı Abdullah Özyiğit ile bir inşaat firması yetkilisi arasında iş birliği protokolü imzalandı.

Protokol kapsamında, Yenişehir Belediyesi ile inşaat firması iş birliğiyle Menteş Mahallesinde halk kütüphanesi ve taziye evinden oluşacak kompleks yapılacak. 570 metrekarelik kapalı alandan oluşacak kültür kompleksi iki katlı olarak tasarlandı. Tüm vatandaşlara hizmet verecek halk kütüphanesinde çalışma ve eğitim odaları da olacak. Taziye evi alanı ise kullanılmadığı zamanlarda çocuklar için eğitim ve öğretim yeri olacak ve çeşitli aktiviteler yapılabilecek.

Belediye Başkan Abdullah Özyiğit, projeye verdiği destek ve katkılardan dolayı inşaat firması yetkilisine teşekkür etti.



