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Yenişehir Belediyesi sanat galerilerini açtı

MERSİN HABERLERİ  | 22.11.2020 13:50 | Son Güncelleme

Mersin’in merkez ilçe Yenişehir Belediyesi, dünyaca ünlü Mersinli ressamın adını taşıyan Ahmet Yeşil Sanat Galerisi ile Yenişehir Belediyesi Sanat Galerisini, sanatçının 138’inci resim sergisi ile açtı.

Mersin’in merkez ilçe Yenişehir Belediyesi, dünyaca ünlü Mersinli ressamın adını taşıyan Ahmet Yeşil Sanat Galerisi ile Yenişehir Belediyesi Sanat Galerisini, sanatçının 138’inci resim sergisi ile açtı. Ahmet Yeşil’in 1972 yılından bu yana yaptığı 72 eserinin yer aldığı, ‘Yer, zaman ve mekan’ temalı resim sergisi ve sanat galerileri ziyaretçilerden büyük beğeni aldı.
Yenişehir Belediyesi Atatürk Kültür Merkezi’nde kurulan ve ulusal ve uluslararası sergilere ev sahipliği yapabilecek standartlardaki sanat galerilerinin açılışına Yenişehir Belediye Başkanı Abdullah Özyiğit ve ressam Ahmet Yeşil’in yanı sıra çok sayıda davetli katıldı.

“Sanata olan ilgi ve alakamızı arttıracağız”
Sanat galerilerinin açılışında konuşan ve sanatla iç içe yaşayacaklarını ifade eden Yenişehir Belediye Başkanı Abdullah Özyiğit, "Biz ‘Yenişehir’i kültürün ve sanatın başkenti yapacağız’ dedik. Bunu daha başkan olarak seçilmeden önce söylemiştik. Belki bir bina eksik yapacağız ama Yenişehir’de yaşayan sanat aşığı insanların taleplerinin karşılık bulması için gerekli çalışmayı yapmaya devam edeceğiz. Yenişehir Belediyesi Atatürk Kültür Merkezi gerçekten de Türkiye’nin müstesna sanat merkezlerinden birisi. Geçmiş dönemlerde burası daha çok gösteri merkezi olarak kullanılıyordu. Şimdi burası aynı zamanda bir kültür ve sanat eğitim merkezi. Burada binin üzerinde her yaştan vatandaşımız eğitim alıyordu. Pandemi, kısıtlamalar getirdi ama bunu da aşacağız. Bugün Mersinimizin yetiştirdiği büyük bir değer olan Ahmet Yeşil’in ismini verdiğimiz sanat galerisini açıyoruz. İki sanat galerisini birden açıyoruz. Ahmet Yeşil’i dünya tanıyor ama Mersin ve Türkiye yeteri kadar tanımıyor. Tanıtacağız, anlatacağız ve sanatla iç içe yaşayacağız" dedi.

“Mersin’e ‘iki galeri kazandırıldı’ diyorlar ama bence üç galeri birden kazandırıldı”
Sanat galerilerinin profesyonelce hazırlandığını ve galerinin Mersin’in sanat yaşamına ve Mersin’de sanat toplumu oluşmasında katkı sunacağını vurgulayan ressam Ahmet Yeşil, “Bugün Mersin için çok önemli bir gün. Bu mekanlara adımın verilmesinden çok bu mekanların Mersin’e kazandırıldığı için çok mutlu ve heyecanlıyım. Yıllardır sanatçı toplumundan sanat toplumuna geçmek için neler yapılması gerektiğinden söz ederim. Şimdi Mersin’e ‘iki galeri kazandırıldı’ diyorlar ama bence üç galeri birden kazandırıldı. Hem Mersin’in ihtiyaçlarını hem de ülke boyutunda sanatçıların ve sanatseverlerin ihtiyaçlarını karşılayacak. Ve çok profesyonelce hazırlanmış. Bu mekanların aynısı İstanbul’da ender görebilirsiniz. Emeği geçenler inanılmaz çaba sarf ettiler. Herkese çok teşekkür ediyorum. Bu mekana sanatçılar ve sanatseverler ulusal boyutta sahip çıksınlar" diye konuştu.

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