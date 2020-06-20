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Yenişehir Belediyesi velileri unutmadı

DİYARBAKIR HABERLERİ  | 20.06.2020 11:43 | Son Güncelleme

Diyarbakır’ın Yenişehir İlçe Belediyesi, hafta sonu gerçekleştirilen ve öğrencilerin büyük bir heyecanla beklediği Liselere Giriş Sınavına (LGS) katılan öğrenci velilerini unutmadı.Diyarbakır’ın Yenişehir Kaymakamı ve Belediye Başkan Vekili Murat Beşikci’nin talimatları ile Yenişehir Kadın ve Aile Hizmetleri Müdürlüğü ekiplerince ilçede sınava giren öğrenci velilerine kumanya dağıtıldı.

Diyarbakır’ın Yenişehir İlçe Belediyesi, hafta sonu gerçekleştirilen ve öğrencilerin büyük bir heyecanla beklediği Liselere Giriş Sınavına (LGS) katılan öğrenci velilerini unutmadı.
Diyarbakır’ın Yenişehir Kaymakamı ve Belediye Başkan Vekili Murat Beşikci’nin talimatları ile Yenişehir Kadın ve Aile Hizmetleri Müdürlüğü ekiplerince ilçede sınava giren öğrenci velilerine kumanya dağıtıldı. Bir yandan öğrencilerini okullara getiren velilere kumanya dağıtan belediye ekipleri, diğer yandan okul önlerinde gerekli tedbirleri sürdürdü. Kaymakam ve Başkan Murat Beşikci, korona virüs salgınına karşı alınan tedbirler kapsamında, öğrencilerin ve sınav yetkililerinin sağlığını korumak amacıyla Yenişehir’de LGS sınavı öncesi okullarda gerekli tüm hijyen çalışmalarının yapıldığını söyledi. Yenişehir ilçesinde sınavların yapılacağı tüm okullarda, öğrencilerin ve sınav yetkililerinin elle temas edebilecekleri sıralar, kapı kolları, masa ve sandalyeler başta olmak üzere sınıflar, koridorlar, tuvalet ve lavabolar dezenfekte edildiğini de anlatan Başkan Beşikci, bu yıl korona virüs salgını nedeniyle uzaktan eğitim modeliyle eğitim öğretim dönemini tamamlayarak sınava katılan tüm öğrencilere başarılar diledi.

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