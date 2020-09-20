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Yenişehir Belediyesinden bisiklet turu ve doğa yürüyüşü

DİYARBAKIR HABERLERİ  | 20.09.2020 13:19 | Son Güncelleme

Avrupa Hareketlilik Haftası dahilinde Herkes için Sıfır Emisyonlu Hareketlilik temasıyla bir hafta süren çeşitli etkinlikler düzenleyen Diyarbakır’ın Yenişehir İlçe Belediyesi, bugün On Gözlü Köprüye bisiklet turu ve Hevsel Bahçelerinde doğa yürüyüşü gerçekleştirdi.Hareketli yaşamı desteklemek için bir haftalık faaliyet programı hazırlayan Yenişehir Belediyesinin bugünkü etkinliği bisiklet turu ve doğa yürüyüşü oldu.

Avrupa Hareketlilik Haftası dahilinde Herkes için Sıfır Emisyonlu Hareketlilik temasıyla bir hafta süren çeşitli etkinlikler düzenleyen Diyarbakır’ın Yenişehir İlçe Belediyesi, bugün On Gözlü Köprüye bisiklet turu ve Hevsel Bahçelerinde doğa yürüyüşü gerçekleştirdi.
Hareketli yaşamı desteklemek için bir haftalık faaliyet programı hazırlayan Yenişehir Belediyesinin bugünkü etkinliği bisiklet turu ve doğa yürüyüşü oldu. Avrupa Hareketlilik Haftası kapsamında, Yenişehir Belediyesi tarafından yapılan Minik Pedallar etkinliğinin beşinci gününde, Dağkapı Meydanı Hz. Süleyman Cami’sinden On Gözlü Köprüye bisiklet turu ve buna eş zamanlı olarak Hevsel Bahçelerinde doğa yürüyüşü düzenlendi.
Dağkapı Meydanı Hz. Süleyman Cami’sinden erken saatlerde start alan bisiklet turu, Dicle Nehri üzerinde bulunan tarihi On Gözlü Köprüde son buldu. Bisiklet turuna eş zamanlı olarak bir başka grup da 2015 yılında UNESCO Dünya Kültür Mirası Listesine eklenen ve Güneydoğu Anadolu Bölgesinin en büyük kuş cenneti olan Hevsel Bahçelerinde doğa yürüyüşü gerçekleştirildi.
Yenişehir Belediyesinin, hareketli ve sağlıklı yaşama destek vermek için hazırladığı etkinlikler yarın, fotoğraf sergisi ve 22 Eylülde otomobilsiz yaşam günüyle devam edecek.

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