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Yenişehir Belediyesinden esnafa müjde

BURSA HABERLERİ  | 05.01.2021 11:46 | Son Güncelleme

Yenişehir Belediyesi, salgın sebebiyle faaliyetlerinde azalma olan iş yerleri ve taşınmaz kiralarında düzenlemeye gitme kararı aldı.Yenişehir Belediye Meclisi, yeni korona virüs salgınının ekonomik ve sosyal hayata etkilerinin azaltılması hakkındaki kanunda belirtildiği üzere, esnafın yüzünü güldürecek karara imza attı.

Yenişehir Belediyesi, salgın sebebiyle faaliyetlerinde azalma olan iş yerleri ve taşınmaz kiralarında düzenlemeye gitme kararı aldı.
Yenişehir Belediye Meclisi, yeni korona virüs salgınının ekonomik ve sosyal hayata etkilerinin azaltılması hakkındaki kanunda belirtildiği üzere, esnafın yüzünü güldürecek karara imza attı. 2021 yılında salgın sebebiyle Haziran ayı dahil olmak üzere 304 iş yerinde de yüzde 60 kira indirimi uygulayacak. Genelge dahilinde, kapalı olan iş yerlerinden ise kapalı kaldığı müddet boyunca kira alınmayacak. Yenişehir Belediyesi, 2020 yılında, kendisine ait olan taşınmazlarda kapalı olan iş yerlerinden, kapalı olduğu süre boyunca kira almamıştı. Uygulamanın hayata geçmesinin önemsendiği belirtilirken, "Zor günlerden geçiyoruz. Yılın ilk meclis toplantısında esnafımıza ilişkin bir karar aldık. Belediye taşınmazlarını kiralamış olan vatandaşlarımızdan yüzde 60 kira indirimine gideceğiz. Bu zor günleri hep birlikte aşacağız. Yaralarımızı dayanışmayla saracağız" denildi.

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