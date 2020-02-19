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Yenişehir Belediyesinden gıda denetimi

DİYARBAKIR HABERLERİ  | 19.02.2020 13:39 | Son Güncelleme

Diyarbakır’ın Yenişehir İlçe Belediyesi Zabıta Müdürlüğüne bağlı ekipler, okul önlerinde öğrencilerin giriş-çıkış saatlerinde gıda ve benzeri ürünlerin satışını yapan seyyar satıcılar ile ilçe genelindeki market ve bakkallara yönelik denetimlere ara vermeden devam ediyor.Vatandaşların huzur ve güven içinde alışveriş yapabilmeleri için denetimlerini arttıran Yenişehir Belediyesi okul önlerinde ve ilçede faaliyette bulunan market, bakkal, pastane, tatlı ve unlu mamul işletmelerinde gıda hijyeni ve diğer konularda denetimlerini sıklaştırdı.İlçe genelindeki market ve bakkallarda yürütülen denetimler de iş yeri temizliği, gıdaların tazeliği ve paketli gıdaların son kullanma tarihinin kontrol edildi.

Yenişehir Belediyesinden gıda denetimi

Diyarbakır’ın Yenişehir İlçe Belediyesi Zabıta Müdürlüğüne bağlı ekipler, okul önlerinde öğrencilerin giriş-çıkış saatlerinde gıda ve benzeri ürünlerin satışını yapan seyyar satıcılar ile ilçe genelindeki market ve bakkallara yönelik denetimlere ara vermeden devam ediyor.
Vatandaşların huzur ve güven içinde alışveriş yapabilmeleri için denetimlerini arttıran Yenişehir Belediyesi okul önlerinde ve ilçede faaliyette bulunan market, bakkal, pastane, tatlı ve unlu mamul işletmelerinde gıda hijyeni ve diğer konularda denetimlerini sıklaştırdı.
İlçe genelindeki market ve bakkallarda yürütülen denetimler de iş yeri temizliği, gıdaların tazeliği ve paketli gıdaların son kullanma tarihinin kontrol edildi. Zabıta ekipleri denetimler sırasında imalathaneleri temiz olan iş yeri sahiplerine teşekkür ederken, bazı iş yerlerine ise eksikleri giderilmesi noktasında uyarılarda bulundu.

Yenişehir Belediyesinden gıda denetimi

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