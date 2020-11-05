Yenişehir Belediyesinden İzmir’e yardım eli

İzmir’de meydana gelen depremden etkilenen vatandaşlar için Yenişehir Belediyesi ve Güney Ecza Kooperatifi iş birliğiyle hazırlanan hijyen ve diğer ihtiyaç malzemelerini taşıyan araç bölgeye gönderildi. Aracı uğurlayan Belediye Başkanı Abdullah Özyiğit, İzmir Büyükşehir Belediyesi tarafından afetzede vatandaşlar için başlatılan ’Bir Kira, Bir Yuva’ kampanyasına da destek vereceğini ifade ederek, vatandaşları kampanyaya destek vermeye davet etti.

İzmir’in Seferihisar ilçesi açıklarındaki meydana depremin ardından depremzedelere tüm Türkiye’den olduğu gibi Yenişehir’den de yardım eli uzandı. Hijyen malzemeleri başta olmak üzere diğer ihtiyaç malzemelerinin de yüklü olduğu araç bölgeye gönderildi.

Aracı İzmir’e uğurlayan Yenişehir Belediye Başkanı Özyiğit, yaraların sarılmasına katkı sunmak istediklerini söyledi. Özyiğit, “Yaptığımız temaslar noktasında özellikle ihtiyaç duyulan malzemeleri hazırladık ve Güney Ecza Kooperatifi ortaklarının bağışlarıyla oluşturulan bu yardımı bölgeye gönderiyoruz. Aracımızda maske, dezenfektan, çocuk bezi, kadın pedi, ıslak mendil gibi hijyen ürünleri var. Yaraların sarılmasında küçük bir katkı sunacak diye düşünüyoruz. Tüm Yenişehirli vatandaşlarımıza ve eczacı meslektaşlarıma teşekkür ediyorum. Nerede bir insan zora düşse orada duyarlılığımızla yanlarında olmaya çaba sarf ediyoruz. Fen İşleri Müdürlüğümüzden iki mühendis arkadaşımız bölgede çalışmalarına devam ediyor” dedi.