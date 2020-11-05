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Yenişehir Belediyesinden İzmir’e yardım eli

MERSİN HABERLERİ  | 05.11.2020 12:55 | Son Güncelleme

İzmir’de meydana gelen depremden etkilenen vatandaşlar için Yenişehir Belediyesi ve Güney Ecza Kooperatifi iş birliğiyle hazırlanan hijyen ve diğer ihtiyaç malzemelerini taşıyan araç bölgeye gönderildi.

İzmir’de meydana gelen depremden etkilenen vatandaşlar için Yenişehir Belediyesi ve Güney Ecza Kooperatifi iş birliğiyle hazırlanan hijyen ve diğer ihtiyaç malzemelerini taşıyan araç bölgeye gönderildi. Aracı uğurlayan Belediye Başkanı Abdullah Özyiğit, İzmir Büyükşehir Belediyesi tarafından afetzede vatandaşlar için başlatılan ’Bir Kira, Bir Yuva’ kampanyasına da destek vereceğini ifade ederek, vatandaşları kampanyaya destek vermeye davet etti.
İzmir’in Seferihisar ilçesi açıklarındaki meydana depremin ardından depremzedelere tüm Türkiye’den olduğu gibi Yenişehir’den de yardım eli uzandı. Hijyen malzemeleri başta olmak üzere diğer ihtiyaç malzemelerinin de yüklü olduğu araç bölgeye gönderildi.
Aracı İzmir’e uğurlayan Yenişehir Belediye Başkanı Özyiğit, yaraların sarılmasına katkı sunmak istediklerini söyledi. Özyiğit, “Yaptığımız temaslar noktasında özellikle ihtiyaç duyulan malzemeleri hazırladık ve Güney Ecza Kooperatifi ortaklarının bağışlarıyla oluşturulan bu yardımı bölgeye gönderiyoruz. Aracımızda maske, dezenfektan, çocuk bezi, kadın pedi, ıslak mendil gibi hijyen ürünleri var. Yaraların sarılmasında küçük bir katkı sunacak diye düşünüyoruz. Tüm Yenişehirli vatandaşlarımıza ve eczacı meslektaşlarıma teşekkür ediyorum. Nerede bir insan zora düşse orada duyarlılığımızla yanlarında olmaya çaba sarf ediyoruz. Fen İşleri Müdürlüğümüzden iki mühendis arkadaşımız bölgede çalışmalarına devam ediyor” dedi.

Başkan Özyiğit’ten ’Bir Kira, Bir Yuva’ kampanyasına destek
İzmir Büyükşehir Belediyesi tarafından depremzedelere destek amacıyla başlatılan ’Bir Kira, Bir Yuva’ kampanyasına destek vereceğini ifade eden Özyiğit, “İzmir Büyükşehir Belediyesinin başlatmış olduğu ’Bir Kira, Bir Yuva’ kampanyasına Yenişehir’den destek vermeye devam edeceğiz. Yenişehir Belediye Başkanı olarak benim de şahsen desteğim olacağı gibi bu kampanyaya katkı sunmak üzere teşvik edici çalışmalarımız da olacak. Yaşanan süreçte insanlarımız evlerine giremiyor, kış şartlarında çadırlarda yaşamın zorluğunu biliyoruz. ’Bir Kira, Bir Yuva’ kampanyası yaralara merhem olacak. İzmir Büyükşehir Belediyemiz ve İzmir’deki ilçe belediyelerimiz bu sürecin yönetilmesinde çok başarılı bir sınav verdiler. Türkiye halkı çok duyarlı, herkes elinden gelen gayreti göstererek, yaraları sarmaya özen gösterdi. Bu kampanyaya destek olmak hepimizin görevi” diye konuştu.

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