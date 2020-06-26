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Yenişehir Belediyesi’nden sınava gidemeyen öğrencilere özel araç

BURSA HABERLERİ  | 26.06.2020 17:28 | Son Güncelleme

Bursa Yenişehir Belediyesi yarın yapılacak olan YKS sınavına girecek öğrencilere başarılar diledi.

Yenişehir Belediyesi’nden sınava gidemeyen öğrencilere özel araç

Bursa Yenişehir Belediyesi yarın yapılacak olan YKS sınavına girecek öğrencilere başarılar diledi. Başkan Aydın araç temin edemeyen ailelere gerekli kolaylığın sağlanacağını belirtti.
Öğrencilerin her zaman yanında olduklarını belirten Belediye Başkanı Davut Aydın, sınava girecek öğrencilerin her zaman yanlarında olduklarını söyledi.
Yenişehir Belediye Başkanı Davut Aydın, “ Cenabı Allah sınava girecek kardeşlerimize zihin açıklığı versin kendilerine başarılar diliyorum. Biz daha önce Halk eğitim merkezi ile ortaklaşa kurs açtık. Burada 43 öğrencimizin dershane masraflarını karşıladık. Bu öğrencilerin aynı zamanda broşür ve kitapları da bizim tarafımızdan karşılandı. Yapılacak sınavda şikayeti olan veya gitmeye durumu olmayan vatandaşlarımız bizlere belediyenin telefonlarından ulaşabilirler” diye konuştu.

Yenişehir Belediyesi’nden sınava gidemeyen öğrencilere özel araç

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