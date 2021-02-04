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Yenişehir Belediyesinden ücretsiz satranç eğitimi

04.02.2021 11:44 | Son Güncelleme:
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Mersin’in merkez ilçe Yenişehir Belediyesinin, 5 ve 6 yaşındaki çocuklara yönelik düzenleyeceği ücretsiz satranç eğitimi için başvurular sürüyor.Belediyeden yapılan açıklamaya göre, Yenişehir Belediyesi korona virüs salgını kısıtlamaları nedeniyle aylardır sosyal aktivitelerden uzak kalan çocuklar için ücretsiz satranç eğitimi veriyor.

Mersin’in merkez ilçe Yenişehir Belediyesinin, 5 ve 6 yaşındaki çocuklara yönelik düzenleyeceği ücretsiz satranç eğitimi için başvurular sürüyor.
Belediyeden yapılan açıklamaya göre, Yenişehir Belediyesi korona virüs salgını kısıtlamaları nedeniyle aylardır sosyal aktivitelerden uzak kalan çocuklar için ücretsiz satranç eğitimi veriyor. Yenişehir Belediyesi Akademi’de haftanın 5 günü pandemi kuralları gözetilerek verilecek eğitimleri tamamlayan çocuklara eğitim sonunda sertifikalarını da alacak. Katılımın sınırlı sayıda olacağı satranç eğitimi 09.00 -11.30 ile 13.00-15.30 saatleri arasında verilecek.
Ücretsiz satranç eğitimi ile aylardır evlerinde olan çocukların tablet, televizyon ve bilgisayar ortamından uzak kalarak sosyalleşeceğini belirten Yenişehir Belediye Başkanı Abdullah Özyiğit, bu eğitimin önümüzdeki süreçte çocukların derslerindeki başarılarını da arttıracağını söyledi.
Aileler, satranç eğitimleri hakkında 0324 327 46 40 telefon numarasını arayarak bilgi alabilecek.

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