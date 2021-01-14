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Yenişehir Belediyesinden yerel sanatçılara destek

14.01.2021 13:30 | Son Güncelleme:
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Mersin’in merkez ilçe Yenişehir Belediyesi, pandemi dolayısıyla aylardır sahne alamadığı için ekonomik sıkıntılar yaşayan yerel sanatçılara destek veriyor.

Mersin’in merkez ilçe Yenişehir Belediyesi, pandemi dolayısıyla aylardır sahne alamadığı için ekonomik sıkıntılar yaşayan yerel sanatçılara destek veriyor. ’Yenişehir’de Sanat Rüzgarı’ sloganı ile sosyal medya hesaplarından ve Kanal 33 Televizyonu ekranlarında canlı olarak yayınlanacak programda yerel sanatçılar sahne alacak.
Yenişehir Belediyesi, pandemi dolayısıyla ara verdiği kültür sanat etkinliklerine sosyal medya hesapları üzerinden devam ediyor. Yenişehir’de Sanat Rüzgarı sloganı ile hayata geçirilecek programlarla yerel sanatçılara da destek verilecek. 16 Ocak Cumartesi günü saat 20.00’de Yenişehir Belediyesinin sosyal medya hesaplarından ve Kanal 33 TV’den canlı olarak yayınlanacak programda yerel sanatçılar Bedii Şaraplı, Vokal Tamay Özaltun ve orkestraları performanslarını sergileyecek. Yenişehir Belediyesi belirli aralıklara yerel sanatçıları sanatseverlerle buluşturacak.
Yenişehir halkını ekran başına davet eden Belediye Başkanı Abdullah Özyiğit, pandemi dolayısıyla sahne alamayan sanatçılara bu tür etkinliklerle destek vereceklerini belirterek, sanatın ve sanatçının yanında olduklarını söyledi. Pandeminin herkes gibi sanatçıları da olumsuz yönde etkilediğini ifade eden Özyiğit, “Bu zor süreçte Yenişehir Belediyesi olarak yerel sanatçılarımızı desteklemek için harekete geçtik. Düzenleyeceğimiz programlarla hem yerel sanatçılarımıza katkı sunacak hem de evde kalan vatandaşlarımızın eğlenmelerini ve güzel vakit geçirmelerini sağlayacağız. Pandeminin oluşturduğu tüm olumsuzlukları ortadan kaldırmak adına çalışmalarımızı sürdürüyoruz" dedi.

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