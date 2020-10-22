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Yenişehir Belediyesi’nin 2021 mali bütçesi oy birliğiyle kabul edildi

MERSİN HABERLERİ  | 22.10.2020 12:40 | Son Güncelleme

Yenişehir Belediyesi’nin 2021 yılı mali bütçesi, Belediye Meclisinin 2020 Yılı Ekim Ayı Olağan Toplantısının ikinci oturumunda görüşülerek, oy birliğiyle kabul edildi.Belediye Başkanı Abdullah Özyiğit’in başkanlık ettiği Yenişehir Belediye Meclisi’nde, belediyenin 2021 yılı performans programı ile gelir gider bütçesi görüşüldü.

Yenişehir Belediyesi’nin 2021 mali bütçesi oy birliğiyle kabul edildi

Yenişehir Belediyesi’nin 2021 yılı mali bütçesi, Belediye Meclisinin 2020 Yılı Ekim Ayı Olağan Toplantısının ikinci oturumunda görüşülerek, oy birliğiyle kabul edildi.
Belediye Başkanı Abdullah Özyiğit’in başkanlık ettiği Yenişehir Belediye Meclisi’nde, belediyenin 2021 yılı performans programı ile gelir gider bütçesi görüşüldü. Tüm meclis üyelerinin desteğini alan bütçe, oy birliği ile onaylandı. Yenişehir Belediyesi’nin 2021 yılı bütçesi 220 milyon TL olarak belirlendi. 2021 mali yılı bütçesi ve müdürlüklere ayrılan bütçe miktarları tek tek okunup üyelerin oy birliğiyle meclisten geçti.
2021 yılı tahmini mali gelir bütçesinde; vergi gelirleri 49 milyon 425 bin TL, teşebbüs ve mülkiyet gelirleri 7 milyon 515 bin TL, alınan bağış ve yardımlarla özel gelirler 1 milyon TL, sermeye gelirleri 14 milyon TL, ret ve iadeler 50 bin TL, diğer gelirler 128 milyon 110 bin TL olarak kabul edildi.
2021 yılı tahmini mali gider bütçesinde ise personel giderleri 57 milyon 765 bin TL, sosyal güvenlik kurumu devlet pirimi giderleri 11 milyon 290 bin TL, mal ve hizmet alımı giderleri 95 milyon 120 bin TL, faiz giderleri 2 milyon 200 bin TL, cari transferler 9 milyon 160 bin TL, sermaye giderleri 24 milyon 225 bin TL, sermaye transferleri 240 bin TL, yedek ödenek 20 milyon TL olarak belirlendi. 2021 yılı mali bütçesi kalem kalem okunarak oylandı ve meclis üyelerince oy birliğiyle kabul edildi.
Belediye Başkanı Abdullah Özyiğit, meclis üyelerine destekleri için teşekkür ederek, bütçenin hayırlı olması temennisinde bulundu.

Yenişehir Belediyesi’nin 2021 mali bütçesi oy birliğiyle kabul edildi

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