YURTHABER
  1. Haberler Haberler
  2. YURTHABER
  3. Bursa
  4. Yenişehir Biber Pazarı yıkılıyor

Yenişehir Biber Pazarı yıkılıyor

BURSA HABERLERİ  | 13.02.2020 09:40 | Son Güncelleme

Yenişehir Biber Pazarı’nda ekonomik ömrünü tamamlayan binaların yıkımına başlandı.Bursa’nın Yenişehir ilçesinde Biber Pazarı olarak bilinen Yaş Sebze ve Meyve Toptancı Halinde, ekonomik ömrünü tamamlayan ve sağlıksız bir görüntü teşkil eden binaların yıkımına başlandı.

Yenişehir Biber Pazarı’nda ekonomik ömrünü tamamlayan binaların yıkımına başlandı.
Bursa’nın Yenişehir ilçesinde Biber Pazarı olarak bilinen Yaş Sebze ve Meyve Toptancı Halinde, ekonomik ömrünü tamamlayan ve sağlıksız bir görüntü teşkil eden binaların yıkımına başlandı. Yıkım çalışmalarını yerinde inceleyen Yenişehir Belediye Başkanı Davut Aydın, "Bu sabah Biber Pazarında faaliyet gösteren esnaflarımızı yıkım çalışmamız hakkında bilgilendirdik. Ekonomik ömrünü tamamlamış, sağlıksız bir görüntü teşkil eden ve yakın çevresinde yeni yapılan Şişecam Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesinin aynı bölgede bulunması sebebiyle, öğrencilerin güvenliği açısından da risk oluşturan Biber Pazarındaki dükkânlarımızın bugün yıkımına başladık. Esnaflarımıza da yaptığımız bilgilendirmede olduğu gibi nakliyecilik, lokanta gibi alanlarda faaliyet gösteren esnaflarımızı mağdur etmeyeceğiz. Belediyemiz Fen İşleri Müdürlüğüne bağlı ekipler tarafından gerçekleştirilen bu çalışma ile ilçemizin hiçbir noktasında, özellikle madde bağımlılarına mekan teşkil eden metruk bina bırakmayacağız” dedi.

GÜNÜN ÖNEMLİ HABERLERİ
TSK için üretilen nanoteknolojik kumaşları çaldılar!TSK için üretilen nanoteknolojik kumaşları çaldılar!
1/
YORUMLARI GÖR ( 0 )

En Çok Okunan Yerel Haberler

Kayseri’de eğitime kar engeli

Kayseri’de eğitime kar engeli

Kırşehir'de kar nedeniyle okullar bir gün tatil edildi

Kırşehir'de kar nedeniyle okullar bir gün tatil edildi

Kırşehir’de, şiddetli kar yağışı nedeniyle okullar bir gün tatil edildi

Kırşehir’de, şiddetli kar yağışı nedeniyle okullar bir gün tatil edildi

Mardin Kızıltepe 6 yıl aradan sonra beyaza büründü

Mardin Kızıltepe 6 yıl aradan sonra beyaza büründü

"Notre Dame'ın Kamburu" müzikali Bursa'da sahnelendi

"Notre Dame'ın Kamburu" müzikali Bursa'da sahnelendi

Başkan Ataç, bilgilendirme toplantısında çok sayıda kadınla buluştu

Başkan Ataç, bilgilendirme toplantısında çok sayıda kadınla buluştu

Bursa Namaz Vakitleri 13 Şubat Perşembe

İmsak
06:29
Sabah
07:54
Öğle
13:23
İkindi
16:15
Akşam
18:42
Yatsı
20:02

Bursa Nöbetçi Eczaneler13 Şubat Perşembe

Aşan Eczanesi
Osmangazi
Biray Eczanesi
Nilufer
Birsel Eczanesi
Osmangazi
Derman Eczanesi
Yildirim
Gökçe Güllük Eczanesi
Yildirim
Maksem Eczanesi
Osmangazi
Öznur Eczanesi
Yildirim
Tümünü Göster

İlginizi Çekebilir

CHP Bursa’da Başkan İsmet Karaca oldu

CHP Bursa’da Başkan İsmet Karaca oldu

Voleybol: Vestel Venus Sultanlar Ligi

Voleybol: Vestel Venus Sultanlar Ligi

Osmangazi’de kaçağa izin yok

Osmangazi’de kaçağa izin yok

Pazar Günleri "nöbetçi Berber" Uygulaması

Pazar Günleri "nöbetçi Berber" Uygulaması

IBM, Türkiye'de Montaj Hattı Kurma Yerine Ortaklık Yoluna Gidecek

IBM, Türkiye'de Montaj Hattı Kurma Yerine Ortaklık Yoluna Gidecek

Okuyucu Yorumları 0 yorum
Tüm Yorumları Görmek İçin Tıklayın
İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.