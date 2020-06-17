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Yenişehir-Bilecik otobanı yıl sonuna kadar bitecek

BURSA HABERLERİ  | 17.06.2020 12:14 | Son Güncelleme

Yenişehir Belediye Başkanı Davut Aydın, Yenişehir-Bilecik arasında yapımı devam eden otobanın yıl sonuna kadar biteceğini söyledi.BTV ve Bgazete’de Reyhan Değirmenci’nin sunduğu ’Gündem Bugün’ programına konuk olan Yenişehir Belediye Başkanı Davut Aydın, Yenişehir-Bilecik arasında yapımı devam eden otobanın yıl sonuna kadar biteceğini söyledi.

Yenişehir-Bilecik otobanı yıl sonuna kadar bitecek

Yenişehir Belediye Başkanı Davut Aydın, Yenişehir-Bilecik arasında yapımı devam eden otobanın yıl sonuna kadar biteceğini söyledi.
BTV ve Bgazete’de Reyhan Değirmenci’nin sunduğu ’Gündem Bugün’ programına konuk olan Yenişehir Belediye Başkanı Davut Aydın, Yenişehir-Bilecik arasında yapımı devam eden otobanın yıl sonuna kadar biteceğini söyledi. İlk geldikleri günde kaldırdıkları randevu sisteminin devam ettiğini belirten Aydın, "İsteyen herkese cevap vermeye çalıyoruz. Ve gelen herkese de kapımızı açıyoruz. Ben sporcu olduğum için yorulmak bilmem. Bana yetişebilen yanımdadır, yetişemeyen geride kalır. Vücut olarak yorulabilir insan. Eve gider insan, duş alır yorgunluğu biter. Ama gönül kırıklığı olursa, birinin kalbini kırarsak bunların yorgunluğunu geçiremeyiz. Allah’a şükür şimdiye kadar hiç kırgınlığımız olmadı” diye konuştu.
Yenişehir’de ilk ihtiyaçlarının kapalı pazar alanını düzenlemek olduğunu belirten Aydın, "Büyükşehir Belediye Başkanı Alinur Aktaş’a da teşekkür ediyorum. Bu proje bizde inşaat ruhsatını açıklıyoruz. İhale süreci ve temel atma töreni Büyükşehir Belediyesi tarafından açıklanacaktır. Bir yıl içerisinde 27’nci metruk binayı yıktık. Biz ilçemizi güzelleştirmeye çalışıyoruz. Yenişehir halkına bir müjde vermek istiyorum. Önümüzdeki iki metruk binayı daha yıkıyoruz. Bu binaları yıktıktan sonra büyük bir otopark olarak hizmete açacağız. Şehrin merkezinde yaklaşık 5 bin 600 civarında bir otopark alanı olacak” dedi.
Yenişehir-Bilecik arasındaki otoban projesinden bahseden Başkan Davut Aydın, “Biz Cumhur İttifakı’nın yerel yöneticileri olarak liderlerimiz ne derse onu yapmak durumundayız. Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan ve Ulaştırma Bakanımıza teşekkür ederim. Bu yolun tekrar ihalesi yapıldı. Yılbaşına kadar bu yol tamamlanmış olacak. Zaten sadece 19 kilometrelik yol kaldı. Kalan yer en zorlu kısım. Bu yol bittikten sonra da Ankara’ya giderken burası olacağına inanıyorum” ifadelerini kullandı.
Göreve gelirken 16 proje hakkında söz verdikleri belirten Davut Aydın, bunlardan 6’sını bitirmenin mutluluğunu yaşadıklarını söyledi. Başkan Davut Aydın, kapalı alanda sosyal tesis ve oyun alanını şu anda yüzde 100 bitirmiş durumda olduklarını anlattı.
İlçe içine 6 adet akıllı otobüs durağı yaptıklarını söyleyen Başkan Davut Aydın, bu projeyle gurur duyduğunu söyledi. Türkiye’nin bir çok ilinde akıllı otobüs durağı olmadığını vurgulayan Aydın şöyle konuştu:
“Bu duraklarda telefon şarj etme yeri var, engelli araç şarj etme yeri var, kitaplık var, kamera var, televizyon var, klima var Bu yüzden akıllı durak dedik. Sinanpaşa Medresesini de tamamladık. Burası 3. Selim zamanında yapılmış, Sadrazam Sinan Paşa tarafından yaptırılan bir külliye ve orada askerlerin eğitim yapılıyordu. Burası BEBKA’dan hibe alarak kuruldu. 1 Nisan’da açılışını yapacaktık ama salgın süreci dolayısıyla açılamadı. Şu anda gençlere yönelik sınıflar, toplantı salonları, mikro kredi merkezi ve hepsinden önemlisi ev hanımlarının el emekleriyle hazırladıkları el işlerini orada sergileyebilecek. Burası salgın sürecinde maske üretimine başladı. 240 bin maskeyi biz vatandaşlarımızın tek tek evlerine ulaştırdık” şeklinde konuştu.
Kozdere mesire alanının da bu ay bitirileceğini açıklayan Davut Aydın, Engelsiz Yaşam Merkezi ve Babastan Parkı’nın da 15 gün içinde halkın hizmetine sunulacağını söyledi. Ayrıca 6 projenin de ihale dosyalarının tamamlandığını aktardı.

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