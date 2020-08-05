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Yenişehir filyasyon çalışmaları takip kurulu toplandı

DİYARBAKIR HABERLERİ  | 05.08.2020 12:34 | Son Güncelleme

İçişleri Bakanlığının 81 il valiliğine gönderdiği korona virüs tedbirleri ek genelgesiyle birlikte harekete geçen Diyarbakır’ın Yenişehir İlçe Kaymakamı ve Belediye Başkan Vekili Murat Beşikci, ilçe filyasyon çalışmaları takip kurulu ile bir araya gelerek, yapılması gereken ilave planlamaları ayrıntılarıyla ele aldı.Yenişehir Kaymakamı ve Belediye Başkan Vekili Murat Beşikci ilçe filyasyon takip kurulu ile kontrollü sosyal hayat sürecine uygun olarak salgınla mücadeleyi sürdürdüklerini söyledi.

Yenişehir filyasyon çalışmaları takip kurulu toplandı

İçişleri Bakanlığının 81 il valiliğine gönderdiği korona virüs tedbirleri ek genelgesiyle birlikte harekete geçen Diyarbakır’ın Yenişehir İlçe Kaymakamı ve Belediye Başkan Vekili Murat Beşikci, ilçe filyasyon çalışmaları takip kurulu ile bir araya gelerek, yapılması gereken ilave planlamaları ayrıntılarıyla ele aldı.
Yenişehir Kaymakamı ve Belediye Başkan Vekili Murat Beşikci ilçe filyasyon takip kurulu ile kontrollü sosyal hayat sürecine uygun olarak salgınla mücadeleyi sürdürdüklerini söyledi. Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’ın talimatları doğrultusunda, Sağlık Bakanlığı ve bilim kurulunun önerileri ile fiziki mesafeyi koruma ve yayılım hızını kontrol altında tutma amacıyla ilçede birçok tedbir aldıklarını hatırlatan Kaymakam Beşikci, filyasyon çalışmaları takip kurulunun, hasta, yatan hasta, ağır hasta ve izolasyondaki kişi sayısındaki değişimin bire bir takip edeceğini ifade etti. Kaymakam Beşikci, alınması gerekli önlemlerin belirleneceğini ve hasta, yatan hasta, ağır hasta ve izolasyondaki kişinin temaslılarına daha hızlı ve etkili bir şekilde ulaşılacağını sözlerine ekledi.

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