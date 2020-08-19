Yenişehir Mahallesi’ne geçici güzergah uygulaması

Kocaeli Büyükşehir Belediyesi, Yenişehir Mahallesi Paşa Caddesi üzerinde yapılacak üstyapı çalışması nedeniyle geçici güzergah oluşturdu.

Kocaeli Büyükşehir Belediyesi, İzmit İlçesi Yenişehir Mahallesi Paşa Caddesi’nde üstyapı çalışmasına başlayacak. Cadde üzerinde gerçekleştirilecek olan üstyapı çalışması nedeniyle Ulaşım Dairesi Başkanlığınca trafik düzenlemesine gidildi. 20 Ağustos Perşembe günü başlayacak çalışma kapsamında vatandaşların ulaşımda sorun yaşamamaları nedeniyle toplu taşıma ve özel araçlar için geçici güzergahlar belirlendi. Bu kapsamda araçlar çalışma süresince Gazi Mustafa Kemal Bulvarı, Necip Fazıl Caddesi, Hoca Ahmet Yesevi Caddesi ve Akkavak Caddesi’ni kullanabilecek.

