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Yenişehir Tarihi Çarşı’da yüzler gülüyor

19.12.2022 09:47 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Bursa Büyükşehir Belediyesi, kent merkezindeki tarihi çarşılarda uygulanan estetik çatı kaplamalarının bir benzerini Yenişehir ilçesinin tarihi Balibey Çarşısı’nda hayata geçirdi.

Yenişehir Tarihi Çarşı’da yüzler gülüyor

Hizmete giren tarihi çarşıda esnafın yüzü gülüyor.
Yenişehir’in tarihi çarşısını oluşturan Ahmet Efendi, Arasta ve Kasaplar sokaklarında yapılan çalışmalar sona erdi. Hizmete giren çarşı estetik görünüm kazanırken, vatandaşlar yaz-kış konforlu bir ortamda alışveriş yapma imkanına kavuştu.

Yapılan çalışmaları yerinde inceleyen Yenişehir Belediye Başkanı Davut Aydın, “Burası, esnafın da ticari anlamda daha memnun olduğu bir konum olacak. Yaz kış konforlu alışveriş yapılsın, insanlar rahat dolaşsın, özellikle hanımefendiler gezerken rahat gezsinler diye, zemin çalışması ve üst örtüsüyle güzel bir ortam ortaya çıkarıldı. İstiklal Caddesinde de çalışmalar devam ediyor. Bu güzel hizmetin yapımında bizlerin her zaman yanında olan Bursa Büyükşehir Belediye Başkanı Alinur Aktaş’a teşekkür ediyorum. Yapılan bu güzel hizmet esnafımıza ilçemize hayırlı olsun” dedi.

Tarihi çarşıda Belediye Başkanı Aydın’la bir araya gelen esnaflar da, emeği geçen herkese teşekkür etti.

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