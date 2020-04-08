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Yenişehir zabıtası önlemlerini arttırdı

BURSA HABERLERİ  | 08.04.2020 09:24 | Son Güncelleme

Yenişehir Belediyesi zabıta ekipleri başta pazarlar olmak üzere korona virüsüne karşı önlemlerini arttırdı.Dünyayı kasıp kavuran korona virüsüne karşı Yenişehir Belediyesi de önlemlerini arttırdı.

Yenişehir Belediyesi zabıta ekipleri başta pazarlar olmak üzere korona virüsüne karşı önlemlerini arttırdı.
Dünyayı kasıp kavuran korona virüsüne karşı Yenişehir Belediyesi de önlemlerini arttırdı. Pazarcı esnafı olmak üzere bütün vatandaşları uyarın ekipler, tedbiri alınması gereken yerleri de denetlemesini sürdürdü. Pazar tezgahlarının ara mesafesinin 3 metre olmasına da dikkat eden zabıta, uygun olmayan pazarcılara uyarılarda bulundu. Ayrıca alışveriş yapan Yenişehir halkına da maske ve eldiven dağıtıldı.

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