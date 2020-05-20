YURTHABER
  1. Haberler Haberler
  2. YURTHABER
  3. Diyarbakır
  4. Yenişehir’de 19 Mayıs coşkusu

Yenişehir’de 19 Mayıs coşkusu

DİYARBAKIR HABERLERİ  | 20.05.2020 09:45 | Son Güncelleme

Diyarbakır’ın Yenişehir Kaymakamlığı ve belediyesi, korona virüs salgını nedeni ile bu yıl evlerde kutlanan 19 Mayıs Atatürk’ü Anma Gençlik ve Spor Bayramı ile aynı gün idrak edilen Kadir gecesi için özel program düzenledi.Yenişehir Kaymakamlığı ve belediyesinin düzenlediği 19 Mayıs Atatürk’ü Anma, Gençlik ve Spor Bayramı ile İslam aleminde bin aydan daha hayırlı olan Kadir gecesi etkinlikleri korona virüs tedbirleri altında gerçekleştirdi.

Diyarbakır’ın Yenişehir Kaymakamlığı ve belediyesi, korona virüs salgını nedeni ile bu yıl evlerde kutlanan 19 Mayıs Atatürk’ü Anma Gençlik ve Spor Bayramı ile aynı gün idrak edilen Kadir gecesi için özel program düzenledi.
Yenişehir Kaymakamlığı ve belediyesinin düzenlediği 19 Mayıs Atatürk’ü Anma, Gençlik ve Spor Bayramı ile İslam aleminde bin aydan daha hayırlı olan Kadir gecesi etkinlikleri korona virüs tedbirleri altında gerçekleştirdi. Etkinliğe vatandaşlar balkonlarından eşlik etti. Yenişehir parkında gerçekleştirilen etkinlikte belediye bando ekibi evlerinde kalan vatandaşlara konser verirken İslam aleminde bin aydan daha hayırlı olan Kadir gecesi için de program gerçekleştirildi.

15 bin kişiye kandil simidi dağıtıldı
Vatandaşların balkonlardan yoğun katılım gösterdikleri etkinlikte belediye ekipleri 15 bin kişiye Kandil münasebetiyle kandil simidi, şeker, lokum ve gül suyu dağıttı. Kur’an-ı Kerim tilaveti ile başlayan 19 Mayıs etkinliğe, Engelliler Haftası münasebetiyle evlerinden çıkamayan 19 engelli vatandaş korona virüs tedbirleri kapsamında sosyal mesafeleri korunarak programda davet edildi.
Etkinlik açılışında konuşan Yenişehir Kaymakamı ve Belediye Başkan Vekili Murat Beşikci, bu tür etkinlikleri sosyal mesafe kuralına göre yaptıklarını söyledi. Kaymakam Beşikci, “Kaymakamlık ve belediye olarak bu mübarek gecede engelli kardeşlerimizde bir araya getirdik. Ufak hediyelerle gönüllerini alarak hem Kadir gecemizi hem de 19 Mayıs Atatürk’ü Anma Gençlik ve Spor Bayramımızı bir arada kutlamış bulunmaktayız” dedi.
Daha sonra Yenişehir Kaymakamı ve Belediye Başkanı Murat Beşikci programa katılan engelli vatandaşlara hediyeler dağıtırken, program havai fişek gösterimi ve dilek fenerlerinin gökyüzüne bırakılmasıyla son buldu.

GÜNÜN ÖNEMLİ HABERLERİ
PARTNER Alyans neden sol parmağa takılır? Alyans neden sol parmağa takılır?
'Gurur duyacağımız bir tarihimiz var' Atatürk'ümüz var dedi ekledi... 'Gurur duyacağımız bir tarihimiz var' Atatürk'ümüz var dedi ekledi...
1/

En Çok Okunan Yerel Haberler

Libya'nın Zintan Belediye Meclisi'nden Hafter milislerine "silah bırakma" çağrısı

Libya'nın Zintan Belediye Meclisi'nden Hafter milislerine "silah bırakma" çağrısı

Alkollü sürücü kaza yaptı

Alkollü sürücü kaza yaptı

Binadaki 1919 yazısı büyük ilgi gördü

Binadaki 1919 yazısı büyük ilgi gördü

Kadir Gecesi 200 aileye yardım

Kadir Gecesi 200 aileye yardım

Trablus'un güneyindeki Esabia kenti, Libya hükümetine katıldı

Trablus'un güneyindeki Esabia kenti, Libya hükümetine katıldı

OMÜ’lü öğretim üyelerinden Kadir Gecesi özel programı

OMÜ’lü öğretim üyelerinden Kadir Gecesi özel programı

Diyarbakır Namaz Vakitleri 20 Mayıs Çarşamba

İmsak
03:18
Sabah
04:58
Öğle
12:21
İkindi
16:12
Akşam
19:33
Yatsı
21:07

İlginizi Çekebilir

Motorlu Testere ve Ağaç Kesme Makinesi Sezonu Açıldı!

Motorlu Testere ve Ağaç Kesme Makinesi Sezonu Açıldı!

Diyarbakırlı şarkıcı Rauf’un yeni şarkısı tüm dijital platformlarda

Diyarbakırlı şarkıcı Rauf’un yeni şarkısı tüm dijital platformlarda

En çok satın alınan 7 spor ayakkabı

En çok satın alınan 7 spor ayakkabı

Karakoç: “Diyarbakır ile ilgili önemli projeleri hayata geçireceğiz”

Karakoç: “Diyarbakır ile ilgili önemli projeleri hayata geçireceğiz”

Diyarbakır Emniyet Müdürlüğü'nde Terfi Heyecanı Yaşandı

Diyarbakır Emniyet Müdürlüğü'nde Terfi Heyecanı Yaşandı

İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.