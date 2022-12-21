Yenişehir’de 61 kırsal mahallede çalışmalar devam ediyor

Yenişehir Belediye Başkanı Davut Aydın, ilçeye bağlı kırsal mahallelerde yapılan çalışmaları yerinde inceleyerek ve vatandaşları dinliyor.

Son olarak, Fethiye, Eğerce, Terziler köylerini ziyaret eden Yenişehir Belediye Başkanı Davut Aydın, “ Fethiye mahallemizde meydan park çevre düzenlemesi, ışıklandırma çalışması ve parke taşı çalışmalarında sona gelindi. Biz halkımıza verdiğimiz sözleri yerine getirmenin mutluluğunu yaşıyoruz. Sadece bu köyümüze yapılan hizmet bedeli 2 milyon liradır. Bunun dışında diğer kırsal mahallerimizin dışında ilçe mahallelerimizde çalışmalar devam ediyor” diye konuştu.

Başkan Aydın, “Çelebiköy, Terziler, Akbıyık, Eğerce, Kavaklı, Toprakocak, Akbıyık, Papatya köylerimize 1 ay içinde 67 bin metre kare parke taşı çalışması yapılıyor. Çalışmalarımız her alanda devam ediyor” dedi.

