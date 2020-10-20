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Yenişehir’de asfalt çalışmaları tamamlanan yollar açıldı

DİYARBAKIR HABERLERİ  | 20.10.2020 16:48 | Son Güncelleme

Diyarbakır’ın Yenişehir İlçe Belediyesi, başlattığı sıcak asfalt çalışmalarını büyük oranda tamamladı.

Yenişehir’de asfalt çalışmaları tamamlanan yollar açıldı

Diyarbakır’ın Yenişehir İlçe Belediyesi, başlattığı sıcak asfalt çalışmalarını büyük oranda tamamladı. Tamamlanan yollar ulaşıma açıldı.
Yenişehir Belediyesinin 2020 yılı içerisinde ilçeye yaptığı sıcak asfalt çalışmaları devam ederken, tamamlanan yollar ulaşıma açıldı. 80 bin ton sıcak asfalt hedefiyle yola çıkan Yenişehir Belediyesi, ilçe genelinde yürüttüğü asfalt çalışmalarını büyük oranda tamamladı. Kooperatifler Mahallesi İstasyon 3. sokak, Üçkuyu Mahallesi Orhan Asena Anadolu Lisesi Yolu ve Yolaltı Mahallesinde yapılan çalışmalar tamamlandı. Yenişehir Belediyesi Fen İşleri Müdürlüğü tarafından yürütülen çalışmaları vatandaşlarla birlikte sahada takip eden Yenişehir Kaymakamı ve Belediye Başkan Vekili Murat Beşikci, ilçede başlatılan sıcak asfalt çalışmalarının büyük oranda tamamlandığını söyledi. Yenişehirli vatandaşların modern ve konforlu yollarla buluşturmak için Fen İşleri Müdürlüğü ekipleriyle birlikte gayretli ve özverili bir çalışma yürüttüklerini ifade eden Kaymakam Beşikci, "Yenişehirlilere daha iyi hizmet sunmak adına, belediye olarak sıcak asfalt çalışmaları için 30 milyon yatırım yaptık ve hedefimiz 80 bin ton sıcak asfalt. Kooperatifler, Üçkuyu ve Yolaltı mahallelerimizde başlattığımız asfaltlama çalışmalarımızı tamamladık ve vatandaşlarımızın takdirleriyle, hizmetlerine sunduk. Yeni yollarının, vatandaşlarımıza hayırlı uğurlu olmasını diliyoruz" dedi.

Yenişehir’de asfalt çalışmaları tamamlanan yollar açıldı

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