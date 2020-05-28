Yenişehir’de cuma namazı hazırlığı

Diyarbakır’ın Yenişehir İlçe Belediyesi, yaklaşık 2 ay önce korona virüs tedbirleri kapsamında cemaate kapanan ve yarın açılacak olan camilerde dezenfekte çalışmalarını tamamladı.

Yenişehir Kaymakamı ve Belediye Başkan Vekili Murat Beşikci’nin talimatlarıyla, belediye temizlik ekipleri tarafından sürdürülen dezenfekte çalışmaları uzun bir aradan sora yarın ilk olarak kılınacak olan cuma namazı için hazırlıklar devam ediyor. Camilerin açılması talimatlarıyla birlikte Yenişehir Belediyesi Temizlik İşleri Müdürlüğü ekipleri ilçede bulunan tüm camilerin avluları, halıları, kapı ve pencereleri, kolonları gibi temasın olabileceği yerlerin dezenfekte edildiğini belirten Yenişehir Kaymakamı ve Belediye Başkan Vekili Murat Beşikci, ibadete gelen vatandaşların Diyanet İşleri Başkanlığının belirlemiş olduğu 11 maddeye uymalarını istedi. Kaymakam Beşikci, “29 Mayıs’ta tüm ülkemizde olduğu gibi Yenişehir ilçemizde de cuma namazını vatandaşlarımızla eda edeceğiz. Bu kapsamda Belediye ekiplerimiz, korona virüs tedbirleri kapsamında sürdürdükleri dezenfekte ve hijyen çalışmalarını yeniden ibadete açılacak camilerde yoğunlaştırmış bulunmaktadırlar. Hep birlikte sosyal mesafe kurallarına uygun bir şekilde gerçekleştireceğimiz Cuma namazında vatandaşlarımızın özellikle belirlen kurallara uyması gerekmektedir. Belirlenen kurallar vatandaşlarımız sağlığı korona virüs salgının önlenmesi içindir” dedi.

Diyanet İşleri Başkanlığının yeniden başlayacak olan cuma namazları için belirlemiş olduğu kurallar ise şöyle:

“Camilerde abdest alınmayacak evde abdest alınıp gelinecek. Maskesiz camiye girilmeyecek. Herkes kendi seccadesini getirip götürecek. Camilerde belirlenen mesafelerde saf tutulacak, namaz çıkışlarında kesinlikle tokalaşma olmayacak. Cuma namazı caminin bahçesinde kılınacak camide kılınmayacak. Öncelik cami bahçesi, avlusu, açık alanlar olmak üzere meteorolojik, mevsimsel şartlara göre öğle ve ikindi namazları cami içinde kılınabilecek. Öğlen ikindi cemaatle kılınacak diğer vakitlerde münferiden namaz kılmak isteyenler için camiler açık tutulacaktır. Sokağa çıkma yasağı kapsamında yer alan vatandaşlarımız ile hastalık belirtileri taşıyanların evlerinde kalmaları gerekir. Cuma namazlarında vaaz yapılmayacak, hutbe okunacak, namazların mümkün olduğunca kısa sürede kılınmasına çalışılacaktır. Camilerde ortak kullanıma açık olan rahle, tespih, ayakkabı çekeceği kullanılmayacak."

