Yenişehir’de kar seferberliği

Diyarbakır’da gece saatlerinde başlayan kar yağışıyla birlikte harekete geçen Yenişehir Belediyesi ulaşımda aksamalar, buzlanma ve don gibi olumsuzluklara karşı çalışma başlattı.

Yenişehir Belediyesine bağlı ekipler, kent merkezi ve kırsal 42 mahalle ile ana caddelerde vatandaşların mağdur olmaması için kar temizleme ile yol açma çalışmasını dün geceden bu ayana aralıksız bir şekilde sürdürüyor. Belediye ekiplerinin 24 saat esasıyla vatandaşların hizmetinde olduğunu kaydeden Yenişehir Kaymakamı ve Belediye Başkan Vekili Murat Beşikci, sahada hazır durumda olmaya devam edeceklerini söyledi.

"Vatandaşlarımızın hizmetindeyiz"

Meteoroloji uyarılarının ardından ulaşımda bir sorun yaşanmaması için kar yağışının başladığı ilk andan itibaren ekiplerin teyakkuz halinde olduğunu belirten Kaymakam Beşikci, "Merkez ve kırsal mahallelerimizde ekiplerimiz kar temizleme çalışmaları yapıyor. Caddelerimizde ise ulaşım yollarını sürekli açık tutmak için yol açma çalışmalarının yanı sıra buzlanmayı önlemek için tuzlama çalışmaları da yapmaktadır. Vatandaşlarımızdan gelen talep ve şikayetler anında giderilmektedir. Meteorolojinin uyarıları doğrultusunda gerekli tüm tedbirlerimizi dün itibari ile almış bulunmaktayız. İlçemizde yolların açık tutulması ve vatandaşlarımızın rahat bir kış geçirmesi amacıyla çalışmalarımızı aralıksız olarak 24 saat esaslı vardiyalı bir şekilde sürdürmeye devam edeceğiz" dedi.

