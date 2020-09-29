Yenişehir’de korkutan yangın

Bursa’nın Yenişehir ilçesine bağlı Kızılköy’de çıkan yangında 3 ev samanlıklar ve depolar kullanılamaz hale geldi.

Edinilen bilgiye göre Yenişehir’e bağlı Kızılköy’de öğleden sonra saat 15.00 sıralarında çıkan yangında 3 ev ile samanlık ve depoların yandığı öğrenildi. Köy Muhtarı Ali Yaşa, “Öncelikle çıkan yangında evleri yanan vatandaşlarımıza geçmiş olsun diyorum. Tek tesellimiz kimseye hiçbir şey olmaması ve can kaybı yaşanmamasıdır. Çıkan yangında 3 evimiz kullanılamaz hale gelirken yangında samanlıklar ve depolarda yandı. Yangının çıkış nedeni henüz bilinmiyor. Şu anda bütün köy şoktayız. Devlet büyüklerimizden evleri yanan vatandaşlarımız için yardım bekliyoruz” diye konuştu.

Olay yerine giden Yenişehir Kaymakamı Suat Seyitoğlu ve Belediye Başkanı Davut Aydın, olay yerinde incelemelerde bulundu. Kontrol altına çıkan yangında Yenişehir Belediyesi ekipleri köyde bulunan vatandaşlara ve itfaiye ekiplerine ayran ve su ikramında bulunurken olayla ilgili tahkikat devam ediyor.

