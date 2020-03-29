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Yenişehir’de korona virüs denetimi

DİYARBAKIR HABERLERİ  | 29.03.2020 13:28 | Son Güncelleme

Diyarbakır’ın Yenişehir İlçe Belediyesi Zabıta Müdürlüğü ekipleri, korona virüs tedbirleri kapsamında, ilçede bulunan fırın, market ve pastanelerde denetim gerçekleştirdi.Yenişehir Kaymakamı ve Belediye Başkan Vekili Murat Beşikci’nin talimatları ile zabıta ekipleri, fırın, market ve pastanelerde korona virüs salgınına karşı denetim gerçekleştirip çalışanlara bone, eldiven ve maske kullanmaları yönünde uyarılarda bulundu.Ekipler, fırın ve bakkallarda ekmek satışının ambalajlarda satılmasının zorunlu hale geldiğini duyururken, denetimlerde salgından korunma tedbirlerine uymayan işletmelere cezai işlemlerin uygulanacağını açıkladı.Korona virüs ile mücadele kapsamında belediye olarak tüm imkanları seferber ettiklerini belirten Yenişehir Kaymakamı ve Belediye Başkan Vekili Murat Beşikci, çalışmaların hassasiyet ve kararlılıkla süreceğini ifade ederek, “İlçede zabıta ekipleri ile korana virüsüne karşı her türlü tedbirlerimizi almaya devam edeceğiz” dedi.

Diyarbakır’ın Yenişehir İlçe Belediyesi Zabıta Müdürlüğü ekipleri, korona virüs tedbirleri kapsamında, ilçede bulunan fırın, market ve pastanelerde denetim gerçekleştirdi.
Yenişehir Kaymakamı ve Belediye Başkan Vekili Murat Beşikci’nin talimatları ile zabıta ekipleri, fırın, market ve pastanelerde korona virüs salgınına karşı denetim gerçekleştirip çalışanlara bone, eldiven ve maske kullanmaları yönünde uyarılarda bulundu.
Ekipler, fırın ve bakkallarda ekmek satışının ambalajlarda satılmasının zorunlu hale geldiğini duyururken, denetimlerde salgından korunma tedbirlerine uymayan işletmelere cezai işlemlerin uygulanacağını açıkladı.
Korona virüs ile mücadele kapsamında belediye olarak tüm imkanları seferber ettiklerini belirten Yenişehir Kaymakamı ve Belediye Başkan Vekili Murat Beşikci, çalışmaların hassasiyet ve kararlılıkla süreceğini ifade ederek, “İlçede zabıta ekipleri ile korana virüsüne karşı her türlü tedbirlerimizi almaya devam edeceğiz” dedi.

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