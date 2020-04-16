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Yenişehir’de korona virüs önlemleri arttırıldı

DİYARBAKIR HABERLERİ  | 16.04.2020 14:11 | Son Güncelleme

Diyarbakır’ın Yenişehir İlçe Kaymakamı ve Belediye Başkan Vekili Murat Beşikci ilçenin en hareketli noktalarından olan Ekinciler ve Gevran caddelerinin giriş ile çıkışlarını bariyerlerle kapatıp el dezenfektanları yerleştirdi.Tüm dünyayı etkisi altına alan korona virüs salgınına karşı denetim ve tedbirlerini her hız kesmeden sürdüren Yenişehir Kaymakamı ve Belediye Başkan Vekili Murat Beşikci giriş ve çıkışların yapıldığı 10 noktayı bariyerlerle kapatıp dezenfekte noktaları kurdu.

Diyarbakır’ın Yenişehir İlçe Kaymakamı ve Belediye Başkan Vekili Murat Beşikci ilçenin en hareketli noktalarından olan Ekinciler ve Gevran caddelerinin giriş ile çıkışlarını bariyerlerle kapatıp el dezenfektanları yerleştirdi.
Tüm dünyayı etkisi altına alan korona virüs salgınına karşı denetim ve tedbirlerini her hız kesmeden sürdüren Yenişehir Kaymakamı ve Belediye Başkan Vekili Murat Beşikci giriş ve çıkışların yapıldığı 10 noktayı bariyerlerle kapatıp dezenfekte noktaları kurdu. İçişleri Bakanlığının korona virüs tedbirleri kapsamında kurulan dezenfekte noktalarında zabıta ekipleri vatandaşlara ateş ölçümü yaparak kolonya, maske ve dezenfektan verip, yoğunluğun azaltılması yönünde uyarılar yapıyor.

“Evde güvenle sağlıkla kalın”
Dezenfekte noktalarını gezen Kaymakam Beşikci salgının Türkiye’de görüldüğü ilk günden itibaren ciddi önlemler aldıklarını söyledi. Kaymakam Beşikci, “Vatandaşlarımızın yoğun olarak kullandıkları caddelerin girişlerinde zabıta ekiplerimiz vatandaşlarımızın ateşlerini ölçüp, maske, kolonya gibi belediyemizin hazırladığı hijyen paketleri ile önlemleri almakta ve sosyal mesafeyi gözetmeleri yönünde uyarılarda bulunmaktadır. Vatandaşlarımız evinde güvenle sağlıkla kalsınlar bizler tüm hizmetlerimiz ile vatandaşlarımızın yanındayız. Evde güvenle sağlıkla kalın” dedi.

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