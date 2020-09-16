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Yenişehir’de Minik Pedallar Projesi start aldı

DİYARBAKIR HABERLERİ  | 16.09.2020 13:38 | Son Güncelleme

Diyarbakır’ın Yenişehir İlçe Belediyesi, tüm Avrupa’da kutlanan Avrupa Hareketlilik Haftası kapsamında, Minik Pedallar Projesi etkinliği düzenledi.

Diyarbakır’ın Yenişehir İlçe Belediyesi, tüm Avrupa’da kutlanan Avrupa Hareketlilik Haftası kapsamında, Minik Pedallar Projesi etkinliği düzenledi. Etkinlik kapsamında gençler ve çocuklar pedal çevirdi.
Yenişehir Belediyesi, Avrupa Hareketlilik Haftası kapsamında, Minik Pedallar Projesini hayata geçirdi. Sabah saatlerinde belediye önünde toplanan çocuklar ve gençler, pedal çevirerek Avrupa Hareketlilik Haftasına destek verdi. Yaklaşık bir saat süren etkinlik, Yenişehir Belediyesi önünde bisikletle tur atılması ile sonlandı. Yapılan etkinlik ile ilgili konuşan Yenişehir İlçe Belediye Başkan Yardımcısı Hacı Cebe, etkinlikle farkındalık oluşturmak istediklerini söyledi.

"Amaç, doğanın kirletilmesinin önüne geçecek araçsız bir yaşam sağlamak"
Etkinliklerinin Avrupa hareketliliği ile ilgili olduğunu belirten Cebe, "Burada amacımız doğanın kirletilmesinin önüne geçecek araçsız bir yaşamdır. Bunun için çevre duyarlılığını önce çıkarak çocuklarımızı sahaya çekip kadınlarımızla birlikte onlara hem doğayı kirletmemek hem de doğa bilincini aşılamak ve bununla birlikte sıfır emisyonlu havanın kirlenmesini önleyecek bir projenin hareketliliğini sunmaktır. Bu projemiz Yenişehir ilçe Kaymakamımız ve Belediye Başkan Vekilimiz Murat Beşikci’nin talimatlarıyla gerçekleşen bir projedir. Bizlerde o doğrultuda vatandaşlarımıza da etkinlik saatlerimizin tamamını program halinde sunduk. Vatandaşlarımızın belirtilen tarih ve saatlerde aramızda görmek istiyoruz" dedi.
Kentleri ve belediyeleri sürdürülebilir ulaşım tedbirleri almaya ve desteklemeye teşvik etme amacıyla her yıl 16-22 Eylül tarihleri arasında tüm Avrupa’da kutlanan Avrupa Hareketlilik Haftası, bisiklet ve yaya yollarının arttırılmasını ve vatandaşların, bireysel araçlar yerine alternatif ulaşım metodlarına yönlendirilmelerini amaçlıyor.

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Diyarbakır Namaz Vakitleri 16 Eylül Çarşamba

İmsak
04:33
Sabah
05:55
Öğle
12:19
İkindi
15:49
Akşam
18:33
Yatsı
19:50
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