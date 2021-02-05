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Yenişehir’de sanat ve spor kursları başlıyor

05.02.2021 11:09 | Son Güncelleme:
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18 yaş arası çocuklara yönelik sanat ve spor kursları başlıyor.Yenişehir Belediyesi tarafından sanat ve spor okullarında birçok alanda yüzlerce öğrenciye verilen eğitimler, tüm dünyayı etkisi altına alan korona virüs pandemisi nedeniyle durdurulmuştu.

18 yaş arası çocuklara yönelik sanat ve spor kursları başlıyor.
Yenişehir Belediyesi tarafından sanat ve spor okullarında birçok alanda yüzlerce öğrenciye verilen eğitimler, tüm dünyayı etkisi altına alan korona virüs pandemisi nedeniyle durdurulmuştu. Salgın sürecinde sosyal medya hesaplarından online eğitimler veren Yenişehir Belediyesi, çocuk ve gençlere yönelik kurslarına yüz yüze devam ediyor. 6 ile 18 yaş arasındaki grupları kapsayacak olan kurslar pandemi kurallarına uygun olarak verilecek. Futbol, basketbol, tenis, tiyatro, jimnastik, drama, bağlama ve satranç alanında ücretsiz olarak verilen kurslara başvurular Yenişehir Belediyesi Atatürk Kültür Merkezinde yapılıyor.
Her seferinde Yenişehir’i kültür, sanat ve sporun başkenti yapmak istediklerini ve kentin bu altyapıya sahip olduğunu ifade eden Yenişehir Belediye Başkanı Abdullah Özyiğit, “Çocuklarımız ve gençlerimiz için bu tür etkinlikleri düzenlemeye devam edeceğiz. Pandemi dolayısıyla evlere kapanan çocuklarımız belediyemizin ücretsiz kurslarıyla bir kaç saatliğine de olsa nefes alacaklar. Kurslarımız pandemi kurallarına uygun olarak verilecek" dedi.
Vatandaşlar 0539 576 06 60 numaralı telefonu arayarak kurslarla ilgili detaylı bilgi alabilecek.

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