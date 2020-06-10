Yenişehir’de su sorunu çözüldü

Yahşihan Belediyesi Fen İşleri Müdürlüğüne bağlı ekipler, Yenişehir Mahallesinde gece çıkan su arızasını sabahın erken saatlerine kadar çalışarak giderdi.

Kırıkkale’nin Yahşihan ilçesi Yenişehir Mahallesinde gece gerçekleşen su arızası sebebi ile çalışmalara başlayan su arıza ekipleri gece saat 02.00’den sabahın erken saatlerine kadar çalışarak bölgedeki tadilat sorununu giderdi. Ekipler tarafından bölgeye tekrar su verilerek sorun önlenmiş oldu. Bölgeye giderek incelemelerde bulunan Yahşihan Belediye Başkanı Osman Türkyılmaz “Emeği geçen yol arkadaşlarıma sonsuz teşekkür ederim” dedi.



