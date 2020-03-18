Yenişehir’de virüse karşı sıkı tedbir

Diyarbakır’ın Yenişehir İlçe Kaymakamı ve Belediye Başkan Vekili Murat Beşikci, korona virüs salgınından vatandaşları korumak ve salgının yayılmasını engellemek amacıyla belediyenin tüm ekiplerini teyakkuza geçirdi.

Belediye zabıta ve İlçe Emniyet Müdürlüğü ekipleri bir taraftan umuma açık olan iş yerlerinin kapatılması konusunda gerekli denetimleri gerçekleştirirken, bir diğer taraftan ise ortak yaşam alanlarında dezenfekte çalışmaları ve fahiş fiyat artışlarının yaşanmaması için market, medikal ve eczanelere yönelik sıkı denetimleri aralıksız olarak sürdürmeye devam ediyor. Yenişehir Kaymakamı ve Belediyesi Başkan Vekili Murat Beşikci, yaşanan salgın vakasından vatandaşları korumak ve salgının yayılmaması için ilçede dezenfekte edilmeyen hiçbir alan bırakılmayacağını söyledi. Kaymakam Beşikci, “İlçemizde bulunan market ve medikallerde fahiş fiyat artışlarının yaşanmasına asla müsaade edilmeyecektir. Tedbir amaçlı kapalı olması gerekirken açık olan umuma açık alanlarında kapatılması yönünde emniyet birimlerimiz ve zabıta ekiplerimizce denetimlerimizi gece gündüz sürdürmeye devam ediyoruz” dedi.