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Yenişehir’de yeni park için çalışmalara başlandı

24.02.2021 14:54 | Son Güncelleme:
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Yenişehir’de yeni park için çalışmalara başlandı

Diyarbakır’ın Yenişehir İlçe Kaymakamı ve Belediye Başkan Vekili Murat Beşikci, Yenişehir ilçesi Aziziye mahallesinde 10 bin metrekarelik bir alanda yeni bir parkın inşa çalışmalarına başlandığını söyledi.Yenişehir İlçe Belediyesi Park ve Bahçeler Müdürlüğü ekiplerince Aziziye Mahallesinde 10 bin metrekarelik bir alan üzerine park yapım inşasına başlandı.

Diyarbakır’ın Yenişehir İlçe Kaymakamı ve Belediye Başkan Vekili Murat Beşikci, Yenişehir ilçesi Aziziye mahallesinde 10 bin metrekarelik bir alanda yeni bir parkın inşa çalışmalarına başlandığını söyledi.
Yenişehir İlçe Belediyesi Park ve Bahçeler Müdürlüğü ekiplerince Aziziye Mahallesinde 10 bin metrekarelik bir alan üzerine park yapım inşasına başlandı. İçerisinde engelsiz kafeterya, Kadın Yaşam Merkezi, Millet Kıraathanesi ve oyun alanlarının yer alacağı 10 bin metrekarelik parkta mahalle sakinleri dinlenip sosyal tesislerdeki çalışmalardan yararlanabilecek.
İlçe halkının sağlıklı ve keyifli şekilde zaman geçirebilmesi için kente kazandırdığı parklara yenilerini eklediklerini kaydeden Kaymakam Beşikci, "10 bin metrekarelik geniş yeşil alanı ile engelliler, yaşlılar, yetişkinler ve çocuklar huzurlu bir şekilde dinlenmelerini sağlayacak bir ortam hazırlandık ve parkın yapım çalışmalarını yakın zaman içeresinde tamamlayacağız" dedi.

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