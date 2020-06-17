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Yenişehir’e 80 bin ton asfalt

DİYARBAKIR HABERLERİ  | 17.06.2020 13:04 | Son Güncelleme

Diyarbakır Yenişehir İlçe Belediyesi Fen İşleri Müdürlüğü ekipleri 2020 yılı asfalt sezonunu açtı.

Diyarbakır Yenişehir İlçe Belediyesi Fen İşleri Müdürlüğü ekipleri 2020 yılı asfalt sezonunu açtı. İlçenin dört bir yanında başlayan çalışmalar, Yenişehir merkezinde başlayarak kırsalda son bulacak.
Yenişehir’in çehresini değiştirecek olan sıcak asfalt serme sezonunun startını veren Yenişehir Kaymakamı ve Belediye Başkan Vekili Murat Beşikci, vatandaşların ulaşım hizmetlerini daha konforlu bir şekilde yaşayabilmesi için yolları asfaltlamaya başladıklarını söyledi. Kaymakam Beşikci, 80 bin ton asfalt ve 30 milyon lira yatırımla tozlu cadde ve sokağın kalmayacağını kaydetti. Yenişehir Belediyesi Fen İşleri Müdürlüğü tarafından Şehitlik Mahallesinde yürütülen çalışmaları yerinde inceleyen Kaymakam Beşikci, yolların durumu ve asfalt kalitesi hakkında yetkililerden bilgi aldı. Korona virüs salgını nedeniyle asfalt sezonunu yeni açtıklarını belirten Kaymakam Beşikci, Yenişehir’de ihtiyaç duyulan cadde, sokak ve kavşaklarına yaklaşık 80 bin ton sıcak asfalt sereceklerini belirtti.

"Yolumuz da açık gönlümüz de"
Yapılan çalışmalar hakkında bilgi veren Yenişehir Kaymakamı ve Belediye Başkan Vekili Murat Beşikci Şehitlik, Dokuzçeltik, Fabrika, Üçkuyu, Sanayi, Aziziye mahalleri başta olmak üzere ilçenin çeşitli noktalarına toplamda 80 bin ton asfalt ile 125 bin metrekare parke taşı ile bordür döşeyeceklerini söyledi. Kaymakam Beşikci vatandaşlar için yollarının da gönüllerinin de açık olduğunu ifade etti.
Kaymakam Beşikci, kendisine yakın ilgi gösteren ve çalışmalar nedeniyle teşekkür eden esnaf ve vatandaşlar ile görüştükten sonra çalışma yerinden ayrıldı.

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