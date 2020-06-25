YURTHABER
  1. Haberler Haberler
  2. YURTHABER
  3. Diyarbakır
  4. Yenişehir’in çehresi değişiyor

Yenişehir’in çehresi değişiyor

DİYARBAKIR HABERLERİ  | 25.06.2020 11:41 | Son Güncelleme

Diyarbakır’ın Yenişehir İlçe Belediyesi, sıcak asfalt serme çalışmalarına kilitli parke taşı ve bordür döşeme çalışmalarını da ekledi.Yenişehir Belediyesi tarafından vatandaşların ulaşım hizmetlerini daha konforlu bir şekilde yaşayabilmesi için ’Gönlümüz de açık yolumuz da’ sloganıyla başlatılan çalışmalar aralıksız bir şekilde devam ediyor.

Diyarbakır’ın Yenişehir İlçe Belediyesi, sıcak asfalt serme çalışmalarına kilitli parke taşı ve bordür döşeme çalışmalarını da ekledi.
Yenişehir Belediyesi tarafından vatandaşların ulaşım hizmetlerini daha konforlu bir şekilde yaşayabilmesi için ’Gönlümüz de açık yolumuz da’ sloganıyla başlatılan çalışmalar aralıksız bir şekilde devam ediyor. Geçtiğimiz hafta 80 bin ton sıcak asfalt ve 30 milyon lira yatırım bedeli ile tozlu cadde ve sokaklara sıcak asfaltlama çalışmaları başlatan Yenişehir Belediyesi bu kez de ilçede 150 bin metrekare alana 13 milyon yatırım bedeli ile kilitli taş ve bordür döşeme çalışmalarını başlattı.
İlçede başlatılan kilitli parke taşı ve bordür döşeme çalışmalarını yerinde inceleyen Yenişehir Kaymakamı ve Belediye Başkan Vekili Murat Beşikci kentin giderek güzelleşmesi, daha estetik ve modern hale gelmesi için çalışmalarını aralıksız sürdüreceklerini söyledi. Kaymakam Beşikci, ‘Gönlümüz de açık yolumuz da’ sloganı ile kilitli parke taşı ve bordür döşeme çalışmalarının Şehitlik Mahallesinden başlattıklarını belirterek, “Toplam 13 milyon liralık yatırım bedeli ile 150 bin metrekare alanda yürüteceğimiz çalışmalarımızla vatandaşlarımızı daha konforlu yollarla buluşturma gayretindeyiz. İlçemizde yaşayan hemşehrilerimizin, daha mutlu ve daha huzurlu bir ortamda yaşamalarını sağlamak amacıyla tüm çalışmalarımız aralıksız olarak devam ettireceğiz” dedi.

GÜNÜN ÖNEMLİ HABERLERİ
PARTNEROzan Doğulu sezonu kızlarıyla açtıOzan Doğulu sezonu kızlarıyla açtı
PARTNERKoronavirüs nedeniyle 3 aylığına evini kapattı... Döndüğünde gördüklerine inanamadıKoronavirüs nedeniyle 3 aylığına evini kapattı... Döndüğünde gördüklerine inanamadı
1/

En Çok Okunan Yerel Haberler

Diyarbakır Namaz Vakitleri 25 Haziran Perşembe

İmsak
03:03
Sabah
04:51
Öğle
12:27
İkindi
16:20
Akşam
19:52
Yatsı
21:33

İlginizi Çekebilir

Evde kullanım için en uygun dambıl - halter setleri

Evde kullanım için en uygun dambıl - halter setleri

Silvan’da 8 kişinin korona virüs testi pozitif çıktı

Silvan’da 8 kişinin korona virüs testi pozitif çıktı

En çok satın alınan 7 spor ayakkabı

En çok satın alınan 7 spor ayakkabı

Diyarbakır OSB'de 5'inci etap sevinci

Diyarbakır OSB'de 5'inci etap sevinci

Diyarbakır’da ‘anadolu’nun İslam’a Açılan İlk Kapısı’ Paneli

Diyarbakır’da ‘anadolu’nun İslam’a Açılan İlk Kapısı’ Paneli

İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.