Yenişehir’in çehresi değişiyor

Diyarbakır’ın Yenişehir İlçe Belediyesi, sıcak asfalt serme çalışmalarına kilitli parke taşı ve bordür döşeme çalışmalarını da ekledi.

Yenişehir Belediyesi tarafından vatandaşların ulaşım hizmetlerini daha konforlu bir şekilde yaşayabilmesi için ’Gönlümüz de açık yolumuz da’ sloganıyla başlatılan çalışmalar aralıksız bir şekilde devam ediyor. Geçtiğimiz hafta 80 bin ton sıcak asfalt ve 30 milyon lira yatırım bedeli ile tozlu cadde ve sokaklara sıcak asfaltlama çalışmaları başlatan Yenişehir Belediyesi bu kez de ilçede 150 bin metrekare alana 13 milyon yatırım bedeli ile kilitli taş ve bordür döşeme çalışmalarını başlattı.

İlçede başlatılan kilitli parke taşı ve bordür döşeme çalışmalarını yerinde inceleyen Yenişehir Kaymakamı ve Belediye Başkan Vekili Murat Beşikci kentin giderek güzelleşmesi, daha estetik ve modern hale gelmesi için çalışmalarını aralıksız sürdüreceklerini söyledi. Kaymakam Beşikci, ‘Gönlümüz de açık yolumuz da’ sloganı ile kilitli parke taşı ve bordür döşeme çalışmalarının Şehitlik Mahallesinden başlattıklarını belirterek, “Toplam 13 milyon liralık yatırım bedeli ile 150 bin metrekare alanda yürüteceğimiz çalışmalarımızla vatandaşlarımızı daha konforlu yollarla buluşturma gayretindeyiz. İlçemizde yaşayan hemşehrilerimizin, daha mutlu ve daha huzurlu bir ortamda yaşamalarını sağlamak amacıyla tüm çalışmalarımız aralıksız olarak devam ettireceğiz” dedi.



PARTNER Ozan Doğulu sezonu kızlarıyla açtı