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Yepaş il müdürü Bilici’den kapalı işyerlerine elektrik faturası uyarısı;

ÇORUM HABERLERİ  | 07.04.2020 14:50 | Son Güncelleme

Yeşil Irmak Elektrik perakende satış Anonim Şirketi (YEPAŞ) Çorum İl Müdürü Sadık Bilici, koronavirüs salgını kapsamında EPDK’nın son düzenlemeleri ile tahmini tüketim üzerinden elektrik faturası oluşturulacağını belirterek, kapalı işyerlerine bu uygulama kapsamında fatura çıkmaması için işyeri sahiplerinden 444 55 23 numaralı YEPAŞ Çağrı Merkezini arayarak, müşteri bilgilerini güncellemelerini istedi.YEPAŞ İl Müdürü Sadık Bilici, Müdür Yardımcısı Cankat Dalamanlı ile birlikte ÇESOB’u ziyaret ederek, Birlik Başkanı Recep Gür’ü dünyada ve ülkemizde etkisi devam eden koronavirüs için alınan tedbirler kapsamında Enerji Piyasası Düzenleme Kurumu (EPDK)’nın açıklaması sonrası yeni bir uygulama yapılacağını, uygulama kapsamında ticarethane müşterilerine yönelik bilgilendirmelerde bulundu.Çorum ve ilçelerinde bulunan ticarethane müşterileri için EPDK tarafından yapılan bu düzenleme hakkında bilgi veren YEPAŞ İl Müdürü Sadık Bilici, karantina bölgeleri dışında sayaç okuma ve faturalandırma faaliyetlerinde standart sürecin sorunsuz devam edeceğini belirtti.Sadık Bilici, “YEPAŞ olarak müşterilerimizin standart uygulamalarında hizmet kalitesinden ödün vermeden gereken tedbirler doğrultusunda çalışmalara devam edeceğiz.

Yeşil Irmak Elektrik perakende satış Anonim Şirketi (YEPAŞ) Çorum İl Müdürü Sadık Bilici, koronavirüs salgını kapsamında EPDK’nın son düzenlemeleri ile tahmini tüketim üzerinden elektrik faturası oluşturulacağını belirterek, kapalı işyerlerine bu uygulama kapsamında fatura çıkmaması için işyeri sahiplerinden 444 55 23 numaralı YEPAŞ Çağrı Merkezini arayarak, müşteri bilgilerini güncellemelerini istedi.
YEPAŞ İl Müdürü Sadık Bilici, Müdür Yardımcısı Cankat Dalamanlı ile birlikte ÇESOB’u ziyaret ederek, Birlik Başkanı Recep Gür’ü dünyada ve ülkemizde etkisi devam eden koronavirüs için alınan tedbirler kapsamında Enerji Piyasası Düzenleme Kurumu (EPDK)’nın açıklaması sonrası yeni bir uygulama yapılacağını, uygulama kapsamında ticarethane müşterilerine yönelik bilgilendirmelerde bulundu.
Çorum ve ilçelerinde bulunan ticarethane müşterileri için EPDK tarafından yapılan bu düzenleme hakkında bilgi veren YEPAŞ İl Müdürü Sadık Bilici, karantina bölgeleri dışında sayaç okuma ve faturalandırma faaliyetlerinde standart sürecin sorunsuz devam edeceğini belirtti.
Sadık Bilici, “YEPAŞ olarak müşterilerimizin standart uygulamalarında hizmet kalitesinden ödün vermeden gereken tedbirler doğrultusunda çalışmalara devam edeceğiz. EPDK tarafından alınan kararlar, karantina bölgeleri için geçerli, rutin işleyişin devam ettiği bölgeler için bu çalışma uygulaması kapsama giremiyor. Bu kapsamın dışındaki yani karantina da olmayan yerleşim bölgelerinde sayaç okuma işlemlerimiz devam edecek ve müşterilerimizin faturaları tüketimlerine uygun olarak oluşturulacak. EPDK’nın almış olduğu karara istinaden sadece sayaç okuma imkânının olmadığı karantina bölgelerinde hem sayaç okuma personellerinin hem de o bölgede yaşayan insanların sağlıklarında tehdit oluşturabileceği gerekçesiyle 3 ay süresince sayaç okuma işlemi gerçekleştirilmeyecek. Bu dönemdeki faturalar ‘Kıyasen Fatura Düzenlemesi’ kapsamında müşterilerimizin geçmiş tüketim alışkanlıklarına göre oluşturulacak. Burada müşteriler açısından mağduriyet oluşturacak hiçbir uygulamanın yapılmayacağını belirtmek isteriz. Malum kış döneminden çıktık, sayaçları okunamayan müşterilerimizin fatura tutarı oluşturulurken geçtiğimiz 3 aydaki kış dönemi değil, önceki 2 yılın aynı ayına yönelik tüketimlerin ortalaması dikkate alınacak. ’ dedi.
Sayaçları okunamayan müşterilerimize faturalarını, SMS, e-fatura ve e-posta hesapları üzerinden ileteceğini hatırlatan Bilici, "Bu müşterilerimizin sayaçlarını okumaya başladığımız andan itibaren de düzeltme/mahsuplaşma işlemlerini yapacağız. Fakat burada kastedilen yerlerin sadece karantinaya alınan ve idari kararlarla sayaç okumalarının durdurulduğu yerleşim yerleri ile sayaç okuma yapan çalışanların sosyal mesafelerini koruyamayacağı bölgeler olduğu unutulmamalı. Karantina altında olmayan bölgelerde sayaç okuma işlemi devam edecek ve müşterilerimizin faturaları tüketimlerine uygun olarak oluşturulacak” şeklinde konuştu.
Müşterilerin tüm işlemlerini YEPAŞ’ın online sayfasından yapabileceklerini dile getiren Sadık Bilici, “YEPAŞ koranavirüs ile mücadele çalışmaları doğrultusunda müşteri ve çalışanlarının sağlığını korumak amacıyla birçok önlem aldı. Alınan önlemlere ek olarak YEPAŞ müşterileri www.yepas.com sayfasından veya e-devlet kapısından tüm işlemlerini yapabilecekler. Sistemde bilgileri eksik ya da hatalı olan müşterilerimiz tüm bilgilerini YEPAŞ sayfalarından online olarak güncelleyerek her türlü bilgilendirmeden haberdar olacaklardır. Müşterilerimiz, 7 gün 24 saat online kanallar üzerinden tüm işlemlerini gerçekleştirebilirler” ifadelerini kullandı.

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