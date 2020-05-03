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Yer altındaki boruya sıkışan yavru kedi böyle kurtarıldı

İSTANBUL HABERLERİ  | 03.05.2020 12:40 | Son Güncelleme

İtfaiye ekipleri, Arnavutköy’de bir kısmı toprak altında bulunan boru içerisine sıkışan yavru kediyi kurtardı.

İtfaiye ekipleri, Arnavutköy’de bir kısmı toprak altında bulunan boru içerisine sıkışan yavru kediyi kurtardı. Kedinin kurtarılma anı cep telefonu ile görüntülenirken kediyi kurtaran belediye ekibinin mutluluğu yüzünden okundu.
Arnavutköy’de bir kısmı toprak altında olan borunun içerisinden kedi sesi geldiğini duyan vatandaşlar durumu itfaiye ekiplerine haber verdi. İhbar üzerine olay yerine gelen ekipler, önce toprağı kazarak yer altında bulunan boruya erişim sağladı. Daha sonra ise kediye zarar gelmemesi için boru olduğu yerden çıkarılarak yukarı kaldırıldı. Borunun çıkarılması ile birlikte içerisinde sıkışan kedi ekipler tarafından çıkarıldı. Kedinin dört büklüm olduğu görüldü.
Kediyi çıkaran itfaiye ekibi önce sağlık durumunu kontrol etti. Üzeri temizlenen yavru kedi doğaya bırakıldı. Kediyi kurtaran belediye ekibinin mutluluğu ise yüzünden okundu.

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