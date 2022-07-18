YURTHABER

  1. Haberler Haberler
  2. YURTHABER
  3. İstanbul
  4. "Yer Eksi İki" filmi, gelecek sezon seyircilerle buluşacak

"Yer Eksi İki" filmi, gelecek sezon seyircilerle buluşacak

18.07.2022 10:57 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

"Yer Eksi İki" filmi, gelecek sezon seyircilerle buluşacak

"Yer Eksi İki" filmi, gelecek sezon seyircilerle buluşacak

İSTANBUL (AA) - Yönetmenliğini Ozan Uzunoğlu’nun yaptığı, senaryosu Hakan Evrensel'in romanından yine yazar tarafından uyarlanan "Yer Eksi İki" filminin çekimleri devam ediyor.

Yapımını Orgino Media Production'ın, yapımcılığını Mustafa Cihat Durmuş'un üstlendiği filmden ilk kareler yayınlandı.

Filmin başrollerinde Murat Yıldırım, İlker Aksum, Şahin Kendirci ve Arda Anarat yer alıyor.

Güneydoğu Anadolu bölgesinde 1993 yılında geçen film, farklı dönemlerde yaşanmış birçok gerçek hikayeyi bir araya getiriyor ve üç farklı karakterin kesişen öykülerini anlatıyor.

Çekimleri kısa sürede tamamlanacak yapım, gelecek sinema sezonunda seyircilerin beğenisine sunulacak.

Filmin konusu özetle şöyle:

"İki bin metre yükseklikteki karakolun komutanı olan Tayfun Yüzbaşı, pratik zekası, tatlı sert emir komuta yöntemi ve adil tavırları sayesinde hem astları hem de üstleri tarafından sevilen ve sayılan biridir. Dağ başında olmasına rağmen okuma aşkından hiçbir şey kaybetmeyen Tayfun Yüzbaşı'nın bu zorlu coğrafyayı herkes için güvenli kılmaktan başka derdi yoktur."


Anadolu Ajansı ve İHA tarafından yayınlanan yurt haberleri Mynet.com editörlerinin hiçbir müdahalesi olmadan, sözkonusu ajansların yayınladığı şekliyle mynet sayfalarında yer almaktadır. Yazım hatası, hatalı bilgi ve örtülü reklam yer alan haberlerin hukuki muhatabı, haberi servis eden ajanslardır. Haberle ilgili şikayetleriniz için bize ulaşabilirsiniz

ANASAYFAYA DÖNMEK İÇİN TIKLAYINIZ
Üsküdar'da cami bahçesindeki ağaç devrildiÜsküdar'da cami bahçesindeki ağaç devrildi
GÜNCELLEME - Mersin'de istirahatli polis kafede tabancayla vurularak yaralandıGÜNCELLEME - Mersin'de istirahatli polis kafede tabancayla vurularak yaralandı
Bartın'da domuz kapanına yakalanan bozayı kurtarıldıBartın'da domuz kapanına yakalanan bozayı kurtarıldı
Anahtar Kelimeler:
film

İstanbul Namaz Vakitleri 18 Temmuz Pazartesi

İmsak
03:48
Sabah
05:40
Öğle
13:15
İkindi
17:13
Akşam
20:41
Yatsı
22:25
İstanbul ECZANELER
İstanbul ATM’LER

İlginizi Çekebilir

50 yaşında yıllara meydan okuyor! Sırrını açık açık anlattı

50 yaşında yıllara meydan okuyor! Sırrını açık açık anlattı

Canan Karatay'dan infial yaratan açıklama! ''Hepsi bir plan!''

Canan Karatay'dan infial yaratan açıklama! ''Hepsi bir plan!''

Yağ derdine son! Mutfaktaki kurtarıcınız olacak!

Yağ derdine son! Mutfaktaki kurtarıcınız olacak!

Donald Trump’ın eski eşi hayatını kaybetmişti! Nedeni belli oldu

Donald Trump’ın eski eşi hayatını kaybetmişti! Nedeni belli oldu

"Kocaman kocaman altınlar almış" diyerek gösterdi

"Kocaman kocaman altınlar almış" diyerek gösterdi

Kahve tutkunları buraya! En lezzetli kahveleri yapmanızı sağlayacak en iyi kahve makineleri

Kahve tutkunları buraya! En lezzetli kahveleri yapmanızı sağlayacak en iyi kahve makineleri

Geri Dön

En Çok Aranan Haberler

Uygulamada Aç
Facebook'da Takip Et Twitter'da Takip Et Instagram'da Takip Et Linkedin'de Takip Et Youtube'da Takip Et
İletişim Yardım Üyelik Gizlilik Politikası Yasal Uyarı RSS
Son Dakika haber, spor, astroloji ve magazinden siyasete, ekonomiden finansa, seyahatten televizyon dünyasına bütün konuların tek adresi mynet.com; mynet.com haber içerikleri kaynak gösterilmeden alıntı yapılamaz, kanuna aykırı ve izinsiz olarak kopyalanamaz, başka yerde yayınlanamaz.

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.