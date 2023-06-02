YURTHABER

  1. Haberler Haberler
  2. YURTHABER
  3. Konya
  4. Yerde bulduğu 9 bin liralık altın bilekliği sahibine ulaştırdı

Yerde bulduğu 9 bin liralık altın bilekliği sahibine ulaştırdı

02.06.2023 13:16 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Konya’nın Karapınar ilçesinde yerde 9 bin lira değerinde altın bileklik bulan ortaokul öğrencisi, zabıtaya haber vererek bilekliği sahibine ulaştırdı.

Yerde bulduğu 9 bin liralık altın bilekliği sahibine ulaştırdı

Karapınar Gazi Mustafa Kemal Ortaokulu’nda okuyan Hazal Gönüllü, yerde bulduğu altın bilekliği Karapınar Zabıta Müdürlüğü ekiplerine ulaştırdı. Ekipler yaptıkları incelemenin ardından bilekliğin sahibinin ilçede mevsimlik işçi olarak çalışan Ahmet Başkurt olduğunu belirledi. Başkurt’u Karapınar Belediyesi’ne davet eden ekipler, bilekliği kendisine teslim etti.

Ortaokul öğrencisi Hazal Gönüllü, bilekliği bulduğunda hiç düşünmeden insanlık görevini yerine getirerek zabıtaya teslim ettiğini, altın bilekliğin bulunmasından dolayı mutlu olduğunu söyledi. 9 bin lira değerinde olduğu belirtilen altın bilekliğin sahibi Ahmet Başkurt ise bilekliğini bulan Hazal Gönüllü’ye ve zabıta ekiplerine teşekkür etti.

ANASAYFAYA DÖNMEK İÇİN TIKLAYINIZ
Cesedi Konya’da yakılmış halde bulunan Turgay Gök, Ankara’da toprağa verildiCesedi Konya’da yakılmış halde bulunan Turgay Gök, Ankara’da toprağa verildi
Safranbolu’da "Sinema Geceleri" başlıyorSafranbolu’da "Sinema Geceleri" başlıyor
Kırklareli'nde modern süt üretim tesislerinin enerji ihtiyacı güneşten karşılanıyorKırklareli'nde modern süt üretim tesislerinin enerji ihtiyacı güneşten karşılanıyor
Anahtar Kelimeler:
Konya

Konya Namaz Vakitleri 2 Haziran Cuma

İmsak
03:37
Sabah
05:22
Öğle
12:53
İkindi
16:45
Akşam
20:14
Yatsı
21:51

Konya Nöbetçi Eczaneler 2 Haziran Cuma

Aydinli eczanesi
Sarayonu
Tuzlukçu eczanesi
Tuzlukcu
Taşkent eczanesi
Taskent
İlter eczanesi
Cihanbeyli
Alibeyhüyüğü eczanesi
Cumra
Birlik eczanesi
Emirgazi
Gülçin eczanesi
Halkapinar
Tümünü Göster
Konya ECZANELER
Konya ATM’LER

İlginizi Çekebilir

4 yaşındaki çocuk babasının silahıyla kendisini vurdu

4 yaşındaki çocuk babasının silahıyla kendisini vurdu

Sevgilisini bıçaklayarak öldürdü! Cansız bedenini çöpe attı...

Sevgilisini bıçaklayarak öldürdü! Cansız bedenini çöpe attı...

Altınyıldız'dan İpekyol'a stilinize yeni bir soluk getirecek markaların ürünlerinde indirim

Altınyıldız'dan İpekyol'a stilinize yeni bir soluk getirecek markaların ürünlerinde indirim

Uçak tuvaletinde sigara içen adamın cezası ağır oldu

Uçak tuvaletinde sigara içen adamın cezası ağır oldu

Putin’in annesi olduğu iddia edilmişti! Hayatını kaybettiği açıklandı

Putin’in annesi olduğu iddia edilmişti! Hayatını kaybettiği açıklandı

Ayaklarınızı şımartın! Adidas'ın Cetra modeli indirimde, kaçırmayın

Ayaklarınızı şımartın! Adidas'ın Cetra modeli indirimde, kaçırmayın

Geri Dön

En Çok Aranan Haberler

Uygulamada Aç
Facebook'da Takip Et Twitter'da Takip Et Instagram'da Takip Et Linkedin'de Takip Et Youtube'da Takip Et
İletişim Yardım Üyelik Gizlilik Politikası Yasal Uyarı RSS
Son Dakika haber, spor, astroloji ve magazinden siyasete, ekonomiden finansa, seyahatten televizyon dünyasına bütün konuların tek adresi mynet.com; mynet.com haber içerikleri kaynak gösterilmeden alıntı yapılamaz, kanuna aykırı ve izinsiz olarak kopyalanamaz, başka yerde yayınlanamaz.

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.