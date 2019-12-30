YURTHABER
  4. Yerel Yönetimler Derneğinde atama

Yerel Yönetimler Derneğinde atama

ANTALYA HABERLERİ  | 30.12.2019 22:51 | Son Güncelleme

Yerel Yönetimler Derneği Antalya İl Başkanlığına İsmail Gökçe atandı.Geçtiğimiz Eylül ayında yeniden Kaş Kent Konseyi Başkanlığı görevine seçilen İsmail Gökçe, merkezi Ankara’da bulunan Yerel Yönetimler Derneği Antalya İl Başkanlığına atandı.Birçok sivil toplum kuruluşunda yöneticilik de yapan Gökçe yaptığı açıklamada, atama dolayısıyla mutlu olduğunu ifade ederek, teşkilat başkanı Recai Canoruç ve dernek yetkililerine teşekkür ettiğini söyledi.Yerel yönetimlerle ortak proje çalışmaları yapacaklarını belirten Gökçe, “Bu dernek ile Antalya’ya yerel yönetimler alanında yeni ufuklar açmayı, çağın gerektirdiği standart ve seviyedeki projelerle etkin ve verimli üretimi hedefliyoruz.” dedi.

Yerel Yönetimler Derneğinde atama

Yerel Yönetimler Derneği Antalya İl Başkanlığına İsmail Gökçe atandı.
Geçtiğimiz Eylül ayında yeniden Kaş Kent Konseyi Başkanlığı görevine seçilen İsmail Gökçe, merkezi Ankara’da bulunan Yerel Yönetimler Derneği Antalya İl Başkanlığına atandı.
Birçok sivil toplum kuruluşunda yöneticilik de yapan Gökçe yaptığı açıklamada, atama dolayısıyla mutlu olduğunu ifade ederek, teşkilat başkanı Recai Canoruç ve dernek yetkililerine teşekkür ettiğini söyledi.
Yerel yönetimlerle ortak proje çalışmaları yapacaklarını belirten Gökçe, “Bu dernek ile Antalya’ya yerel yönetimler alanında yeni ufuklar açmayı, çağın gerektirdiği standart ve seviyedeki projelerle etkin ve verimli üretimi hedefliyoruz.” dedi.

PARTNERHem eski hem yeni kocasıyla beraber yaşıyor! Parasını bile o ödemiş...Hem eski hem yeni kocasıyla beraber yaşıyor! Parasını bile o ödemiş...
ALKÜ Rektörü Kalan: " 2020’de hedeflerimize emin emin adımlarla yürüyeceğiz"ALKÜ Rektörü Kalan: " 2020’de hedeflerimize emin emin adımlarla yürüyeceğiz"
Deri tamir atölyesinde yangınDeri tamir atölyesinde yangın
YORUMLARI GÖR ( 0 )

En Çok Okunan Yerel Haberler

Antalya Namaz Vakitleri 31 Aralık Salı

İmsak
06:37
Sabah
08:03
Öğle
13:05
İkindi
15:36
Akşam
17:57
Yatsı
19:18

Antalya Nöbetçi Eczaneler31 Aralık Salı

Cem Eczanesi
Muratpasa
Müğren Eczanesi
Muratpasa
Seçkiner Eczanesi
Muratpasa
Sevda Eczanesi
Muratpasa
Uğur Uysal Eczanesi
Muratpasa
Ümit Eczanesi
Muratpasa
Doğantürk Eczanesi
Kepez
Tümünü Göster

İlginizi Çekebilir

Okuyucu Yorumları 0 yorum
Tüm Yorumları Görmek İçin Tıklayın
İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.