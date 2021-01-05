Yerköy Belediyesinden yüzleri güldüren zam

Yozgat’ın Yerköy Belediyesi ve Belediye-İş Sendikası arasında 192 işçiyi kapsayan toplu iş sözleşmesi imzalandı. İlk altı ay için imzalanan sözleşme, çalışanların yüzünü güldürdü.

Yapılan zamlarla birlikte 2020 yılının ilk altı ayı için Yerköy Belediyesinde Bekar personel maaşı; 3.300 TL, Evli Personel 3.450 TL, Evli ve 1 çocuklu personel 3,520 TL, Evli ve 2 çocuklu personel 3.590 TL, Evli ve 3 çocuklu personel maaşı 3,675 TL olarak açıklandı.

Yerköy Belediye Başkanı Ferhat Yılmaz; “Hizmet yolculuğumuzun ilk gününden itibaren, İnsanı yaşat ki, Devlet yaşasın anlayışımız gereği, emeğin ve alın terinin büyük bir saygıyı hak ettiğini ve insanlık onurunun ehemmiyet gösterilmesi gereken bir konu olduğunu düşünüyoruz. Bugüne kadar imkanlarımız dahilinde maddi ve manevi olarak yanlarında olmaya çalıştığımız mesai arkadaşlarımız için, imkanlarımızı tekrar değerlendirip, işçi kardeşlerimizin yüzleri gülsün diyerek ücretlerini yeniden düzenledik.

İşçi kardeşlerimizin 2021 yılının ilk altı ayında alacakları bu ücretleri hayırlı ve bereketli olsun” dedi.

