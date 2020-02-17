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Yerköy’de fidan satışları başladı

YOZGAT HABERLERİ  | 17.02.2020 13:48 | Son Güncelleme

Yerköy’de bahar mevsiminin yaklaşması ile birlikte süs bitkileri ve meyve fidanları satan esnaf bazı sebze ve meyve fidanı çeşitlerinin satışa sunulduğunu söyledi.Fidan satışının bu yıl erken başladığını belirten fidan satıcısı Serkan Uyar, sattıkları fidanların ziraat mühendisleri kontrolünde yetiştirildiğini ve sertifikalı olduğunu belirterek, "Yüzlere çeşit fidanlarımız mevcuttur.

Yerköy’de fidan satışları başladı

Yerköy’de bahar mevsiminin yaklaşması ile birlikte süs bitkileri ve meyve fidanları satan esnaf bazı sebze ve meyve fidanı çeşitlerinin satışa sunulduğunu söyledi.
Fidan satışının bu yıl erken başladığını belirten fidan satıcısı Serkan Uyar, sattıkları fidanların ziraat mühendisleri kontrolünde yetiştirildiğini ve sertifikalı olduğunu belirterek, "Yüzlere çeşit fidanlarımız mevcuttur. 150 çeşit meyve, 50 çam, 40 üzüm, 10 ayrı renklerde gül ve süs bitkileri, sebze meyve tohum çeşitleri satışımız başlamıştır. Ayrıca bağ bahçe düzenleme, dikim, peyzaj, bilinçli budama ve bakım hizmetleri de veriyoruz. Bu yıl ilçemizde kış mevsimi bahar havasında geçtiği için fidan satışı erken başladı. Vatandaşlarımız en çok elma, kaysı ve ceviz fidanına talep ediyor. Satışlarımızdan oldukça memnunuz." diye konuştu.

Yerköy’de fidan satışları başladı

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