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Yerköy’de kursiyerler gönüllü maske üretiyor

YOZGAT HABERLERİ  | 16.04.2020 13:33 | Son Güncelleme

Yerköy Halk Eğitim Merkezinde usta öğreticiler ve kursiyerler dünyayı etkisi altına alan yeni tip koronavirüs (Kovid-19) ile mücadeleye katkı sunmak amacıyla gönüllü olarak maske üretiyor.Yerköy Halk Eğitim Merkezinde sağlık çalışanları ve diğer kurumların maske ihtiyacına destek vermek amacıyla 25 bin maske üretimi hedefleniyor.Konu ile ilgili açıklama yapan Yerköy İlçe Milli Eğitim Müdürü Mehmet Durmaz, Yerköy Halk Eğitim Merkezi Müdürlüğü tarafından cerrahi maske üretimine başladıklarını söyleyerek “Üretimi yapılan maskeler İlçe Sağlık Müdürlüğüne teslim edilecek.

Yerköy Halk Eğitim Merkezinde usta öğreticiler ve kursiyerler dünyayı etkisi altına alan yeni tip koronavirüs (Kovid-19) ile mücadeleye katkı sunmak amacıyla gönüllü olarak maske üretiyor.
Yerköy Halk Eğitim Merkezinde sağlık çalışanları ve diğer kurumların maske ihtiyacına destek vermek amacıyla 25 bin maske üretimi hedefleniyor.
Konu ile ilgili açıklama yapan Yerköy İlçe Milli Eğitim Müdürü Mehmet Durmaz, Yerköy Halk Eğitim Merkezi Müdürlüğü tarafından cerrahi maske üretimine başladıklarını söyleyerek “Üretimi yapılan maskeler İlçe Sağlık Müdürlüğüne teslim edilecek. İlçe Sağlık Müdürlüğü tarafından dezenfekte edilen maskeler ise sağlık çalışanlarımız başta olmak üzere ihtiyaç doğrultusunda ücretsiz olarak dağıtılacak” dedi.
Durmaz, üretilen her maskede emeği geçen yetkililere, usta öğreticilere ve kursiyerlere teşekkür etti.

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