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Yerköy’de su kanalları temizlendi

YOZGAT HABERLERİ  | 04.02.2020 14:36 | Son Güncelleme

Yozgat’ın Yerköy ilçesindeki sulama kanallarında temizlik çalışması yapıldı.Sulama Birlikleri Başkanı Ruhi Soldamlı Yerköy’ ve çevresinde tarımsal devamlılığı sağlamak amacıyla Yenimahalle Köseli, Sekili Sulama Birliklerine bağlı su kanallarının temizliğini hızlı bir şekilde tamamlayarak arazi yollarında da bakım onarım yapıldığını açıkladı.Sulama Birlikleri Başkanı Ruhi Soldamlı kanalların temizliği ve arazi yollarının onarımı hakkında yaptığı açıklamada; “İlçemizde tarımsal faaliyetlerin aksamaması adına Yenimahalle, Köseli, Sekili sulama birliklerine bağlı kanalarımız ve İlçe merkezinde bulunan su kanalının temizliğini yaparak daha rahat bir kullanıma kavuşturmakla birlikte temiz ve ferah bir görüntüye kavuşturmuş olduk.

Yerköy’de su kanalları temizlendi

Yozgat’ın Yerköy ilçesindeki sulama kanallarında temizlik çalışması yapıldı.
Sulama Birlikleri Başkanı Ruhi Soldamlı Yerköy’ ve çevresinde tarımsal devamlılığı sağlamak amacıyla Yenimahalle Köseli, Sekili Sulama Birliklerine bağlı su kanallarının temizliğini hızlı bir şekilde tamamlayarak arazi yollarında da bakım onarım yapıldığını açıkladı.
Sulama Birlikleri Başkanı Ruhi Soldamlı kanalların temizliği ve arazi yollarının onarımı hakkında yaptığı açıklamada; “İlçemizde tarımsal faaliyetlerin aksamaması adına Yenimahalle, Köseli, Sekili sulama birliklerine bağlı kanalarımız ve İlçe merkezinde bulunan su kanalının temizliğini yaparak daha rahat bir kullanıma kavuşturmakla birlikte temiz ve ferah bir görüntüye kavuşturmuş olduk. Amacımız İlçemize ve çiftçilerimize daha kaliteli bir hizmet vermek ve elimizden gelenin daha fazlasını yapmaktır.” dedi.

Yerköy’de su kanalları temizlendi

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