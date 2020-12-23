YURTHABER
  1. Haberler Haberler
  2. YURTHABER
  3. Kayseri
  4. Yerköyspor scout ekibi kuruyor

Yerköyspor scout ekibi kuruyor

KAYSERİ HABERLERİ  | 23.12.2020 12:56 | Son Güncelleme

Alt yapıya ciddi yatırım yapan Yerköyspor scout ekibi kuruyor.

Yerköyspor scout ekibi kuruyor

Alt yapıya ciddi yatırım yapan Yerköyspor scout ekibi kuruyor. Scout ekibinin başına ise takımda uzun süre forma giyen Mehmet Lale getirildi.
Konuya ilişkin bilgi veren Yerköy Spor Altyapıdan Sorumlu Yönetim Kurulu Üyesi Abdullah Necat Türkmenoğlu, 36 yıllık kulüp geleneğine uygun olarak son dönemde altyapıya önemli ölçüde yatırım yaptıklarını söyledi. Türkmenoğlu, “Bu çalışmalarımızı bir tık öteye taşıma amacındayız. Bu amaçla kulübümüz futbol takımında uzun yıllar futbol oynayarak emek veren Mehmet Lale hocamızı scout ekibinin başına getirdik. İnşallah yetenekli çocuklarımızın kaybolmaması için hep birlikte gayret göstereceğiz” dedi. Mehmet Lale ise konu ile ilgili olarak, “Uzun yıllar Yerköy spor formasını büyük bir gururla terlettim. Kulübünden böyle bir teklif gelince açıkçası heyecanlandım. Memleketimizin çocuklarının bir parçası olmak bu gururun ana kaynağı. İnşallah Türk futboluna uzun yıllar hizmet verecek minik yetenekleri kazanma yolunda çaba sarf edeceğiz” dedi.

ANASAYFAYA DÖNMEK İÇİN TIKLAYINIZ
Sürücüsüz araba müjdesi! 2024 yılında geliyor Sürücüsüz araba müjdesi! 2024 yılında geliyor
Seyir halindeyken alev alev yanmaya başladı!Seyir halindeyken alev alev yanmaya başladı!

Kayseri Namaz Vakitleri 23 Aralık Çarşamba

İmsak
06:18
Sabah
07:46
Öğle
12:42
İkindi
15:07
Akşam
17:28
Yatsı
18:51

Kayseri Nöbetçi Eczaneler23 Aralık Çarşamba

Deniz Eczanesi (24 Saat Açık)
Kocasinan
Rüzgar Eczanesi (24 Saat Açık)
Kocasinan
Aydın Eczanesi (24 Saat Açık)
Melikgazi
Cıngıllıoğlu Eczanesi (24 Saat Açık)
Melikgazi
Duru Eczanesi (24 Saat Açık)
Melikgazi
Gökçen Eczanesi (01.00 Kadar Açık)
Melikgazi
Hisar Eczanesi (01.00 Kadar Açık)
Melikgazi
Tümünü Göster
İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.