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Yerköyspor Stadı’nda çevre düzenlemesi yapılacak

KAYSERİ HABERLERİ  | 10.06.2020 12:11 | Son Güncelleme

Son dönemde genç yetenekleri Türk Futboluna kazandırmak için yaptığı çalışmalarla dikkat çeken Yerköyspor ’un maçlarını oynadığı statta çevre düzenleme çalışması yapılıyor.Yahyalı Belediyesi tarafından yapılacak çalışmaları yerinde incelemek için Yerköyspor Kulübü Başkanı Hacı Yusuf Şahin’le birlikte stata giden Yahyalı Belediye Başkanı Esat Öztürk, stat ve çevresini gezerek Başkan Yusuf Şahin’den bilgiler aldı.

Son dönemde genç yetenekleri Türk Futboluna kazandırmak için yaptığı çalışmalarla dikkat çeken Yerköyspor ’un maçlarını oynadığı statta çevre düzenleme çalışması yapılıyor.
Yahyalı Belediyesi tarafından yapılacak çalışmaları yerinde incelemek için Yerköyspor Kulübü Başkanı Hacı Yusuf Şahin’le birlikte stata giden Yahyalı Belediye Başkanı Esat Öztürk, stat ve çevresini gezerek Başkan Yusuf Şahin’den bilgiler aldı. İnceleme sonrası konu hakkında bilgiler veren Başkan Esat Öztürk; “Öncelikle belediyemiz ve Yerköyspor Kulübümüzle birlikte icra ettiğimiz Futbol Akademisini ulusal basına taşıdıkları için Yerköyspor Kulübü Başkanı Hacı Yusuf Şahin’e ve yönetiminde olan kardeşlerime yürekten teşekkür ediyorum. Belediye olarak burada çevre düzenlemesi çalışması yapacağız. İlgilenilirse her şey sizin oluyor. Yahyalı’daki yavrularımıza sahip çıkma adına, onları kötü alışkanlıklardan uzak tutma adına kendilerine bir kez daha teşekkür ediyorum. Bu konuda birçok İle, ilçeye ve spor kulübüne örnek olduk. Yerköysporumuz kadim bir kulübümüz. İlhan Parlak gibi birçok yetenekli oyuncularımız bu sahada yetişti. İlçemizde hem Yahyalıspor’a hem de Yerköyspor’a ait olan sahalarımız var. Bu imkân meselesi. Amacımız Yahyalı’daki yetenekli yavrularımızı Türk Futboluna kazandırmak. Belediye olarak spor dendiği zaman hangi branş olursa olsun biz oradayız. Birçok amatör spor kulübümüze ayni ve nakdi yardımlarımız var. İnşallah Yerköyspor Stadında yapacağımız çalışmalarla burasını ilçemize ve Türk Sporuna kazandırmak istiyoruz. Stadımıza da Ampute Milli Takımımızın Teknik Direktörü Osman Çakmak’ın adını vermeyi düşünüyoruz. İlçemize hayırlı olsun” diye konuştu.
Yerköyspor Kulübü Başkanı Hacı Yusuf Şahin’ de konuşmasında; "Büyükşehir Kırsal Hizmetler Daire Başkanlığı stadımızı buraya yaptılar. Statla ilgili eksiklerimizde ve restore çalışmalarında Başkanımız Esat Öztürk büyük destek verdi. Ben maddi imkânsızlıklar nedeniyle futbol ile olan ilişkimi tamamen bitirecekken, başkanımızın gelmesiyle birlikte yeniden başlamış gibi bir heyecan yaşadık. Başkanımız sadece spor da değil, her türlü konuda desteklerini bizlerden esirgemiyor. Kendisi çok teşekkür ediyoruz” ifadelerini kullandı.

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