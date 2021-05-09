Yerleşik yabancıların yoğunlukta yaşadığı Alanya, yöresel lezzetleriyle de tatilcilere hitap edecek

MUSTAFA KURT - Antalya'nın Alanya ilçesinde hem yerleşik yabancılara hem de her yıl tatile gelen milyonlarca tatilciye yöresel yemeklerin tanıtımı için Alanya Kalesi'ndeki tarihi ev, yemek müzesine dönüştürüldü.

Her yıl milyonlarca turistin ziyaret ettiği ilçenin 333 bin olan nüfusunun yaklaşık yüzde 10'unu oluşturan yerleşik yabancılar, kentin önemli bir parçası oldu. Alanya Belediyesi bünyesinde kurulan Alanya Yabancılar Meclisi'ne sahip olan yerleşik yabancılar, yerli halkla iç içe yaşıyor.

Sadece deniz, kum, güneş ve tarihiyle değil yöresel yemekleriyle de yabancılara farklı lezzetler sunulan ilçede Alanya Belediyesi, yangın sonrası kullanılamaz hale gelen Alanya Kalesi içindeki tarihi evi, Antalya Valiliğinin de katkılarıyla satın alarak restorasyon çalışmasının ardından yemek müzesine çevirdi.

Hem yerli hem de yabancı tatilcilere yörenin lezzetlerinin tanıtılacağı müzede, bal mumundan yapılmış yerel kıyafetli kadın heykelleri, kurulan yer sofrasında yer alıyor. Yöre mutfağında kullanılan araç ve gereçlerin de yer aldığı müzeyi gezmek isteyenler aynı zamanda yöresel tatların da lezzetine bakabilecek.