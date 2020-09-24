Yerli baskı devre kartı üretimiyle ithalatın önüne geçtiler

Firmanın teknik müdürü Kıvanç Mutlu, AA muhabirine, yerli üretim elektronik baskı devre kartı yapan Türkiye'deki "en büyük" kapasiteli firma olduklarını söyledi.

Türkiye'nin baskı devre kartlarında dışa bağımlılığına son veren firma, yaptığı ihracatla da ülke ekonomisine katkı sağlıyor.

Elektronikle ilgili uygulamaların tamamında kullanılan, baskılı devre kartların üretimini yapan Arte Elektronik , yurt içi ve dışındaki büyük aydınlatma, beyaz eşya, savunma sanayi, küçük ev aletleri ve otomotiv firmalarının önemli tedarikçileri arasında yer alıyor.

KOCAELİ (AA) - ŞAHİN OKTAY - Yüksek teknolojik özelliklere sahip baskılı devre kartlarına ( PCB ) olan ihtiyaç ve talebin artması üzerine 17 yıl önce kurulan Kocaeli'nin Dilovası ilçesindeki elektronik firması, üretimleriyle yurt içi ve dışında global firmaların onaylı tedarikçilerinden biri haline geldi.

Dilovası'ndaki tesislerde baskılı devre kartı üretimini yüksek hassasiyetle gerçekleştirdiklerini belirten Mutlu, tesislerde yatay HASL lehim kaplama makinesine, otomatik serigrafi hattına ve yüksek hassasiyete ve kapasiteli CNC makine parkuruna sahip olduklarını kaydetti.

Mutlu, baskı devre kartlarının tüm elektronik devrelerin içerisinde bulunduğunu dile getirerek, "Uzun bir geçmişe sahip olmakla birlikte ülkemizde önemi son yıllarda daha da artmıştır çünkü gizlilik içeren kritik ürün tasarımlarının ülke içerisinde kalması için baskı devre kartlarının yurt içinde üretilmesi gerekmektedir." dedi.

Türkiye'de baskı devre kartlarının savunma sanayisi, otomotiv, medikal ve beyaz eşya olmak üzere birçok sektörde kullanıldığını anlatan Mutlu, üretim faaliyetlerine ilişkin şu bilgileri verdi:

"7 bin metrekare kapalı üretim alanı bulunan tesisimizin yıllık üretim kapasitesi 1 milyon metrekaredir. Makine parkuru ve üretim otomasyon sistemleriyle alanında Avrupa'nın sayılı tesislerindeniz. Ülkemizde üretilen küçük ev aletleri ve beyaz eşyalarda kullanılan baskı devre kartlarının büyük kısmı tesisimizde üretilmektedir. Baskı devre kartı üretiminde fiyat belirleyici konumdayız. Türkiye'de çalıştığımız firmalara sağladığımız fiyat avantajı ve ürün kalitesi sayesinde dışa bağımlılığın önüne geçmekteyiz."